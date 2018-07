Dr. Boris Weirauch (SPD) sichert sich das Zweitmandat

Mannheim. (leo) War es vor vier Jahren noch eine Riesenüberraschung, als mit Wolfgang Raufelder zum ersten Mal in der Geschichte von Landtagswahlen in Baden-Württemberg ein Grüner das Direktmandat in der Quadratestadt hol᠆te, so bestätigte der 57-jährige Landtagsabgeordnete diesen Erfolg gestern in beeindruckender Weise.

Mit 31,4 Prozent holte Raufelder nicht nur erneut den Wahlkreis im Mannheimer Süden und ließ dabei dem CDU-Fraktionschef im Gemeinderat, Carsten Südmersen (20,9 Prozent), und SPD-Stadtrat Dr. Boris Weirauch (16,8 Prozent) keine Chance, sondern legte auch gegenüber dem Ergebnis von 2011 noch einmal 1,9 Prozent zu.

Trotz dieses Erfolgs wollte bei Raufelder gestern Abend nicht so große Freude aufkommen: "Es erschreckt, dass die AfD in Mannheim so viele Stimmen hat. Eine Partei, die keine Lösung anbietet. Was hier im Mannheimer Norden passiert ist, ist katastrophal, dagegen müssen wir kämpfen. Wir werden die AfD jetzt fünf Jahre im Landtag sitzen haben, das ist nur schwer zu verkraften".

Weirauch (SPD) konnte wie schon 2011 seine Vorgängerin Helen Heberer das Zweitmandat erringen. Der AfD-Kandidat Robert Schmidt holte 14,4 Prozent, Florian Kußmann (FDP) 8,4 Prozent, Hilke Hochheiden (Linke) 4,5 Prozent.