Rhein-Neckar. (alb) Die sechs Großen Kreisstädte im Rhein-Neckar-Kreis unterhalten eigene Waffenbehörden. Die Verwaltungen teilten auf RNZ-Anfrage mit, dass jeweils alle Waffenbesitzer innerhalb der gesetzlichen Frist von drei Jahren einer Zuverlässigkeitsprüfung unterzogen werden. Wie aber sieht es mit den Aufbewahrungskontrollen aus, bei denen die städtischen Mitarbeiter "Hausbesuche" machen. Die RNZ hakte nach:

> In Weinheim sind aktuell 3328 Waffen (Kurz- und Langwaffen) registriert. Die Zahl der Waffenbesitzer sei seit der Verschärfung des Waffenrechts 2009 von 850 auf 552 gesunken, teilte ein Stadtsprecher mit. Er wollte sich aber nicht zur Häufigkeit der Kontrollen äußern. Nur so viel: Die Überprüfungen durch die von der Stadt eingesetzten zwei Mitarbeiter zeigten schon deshalb Wirkung, "weil diese ohne vorherige Terminankündigung durchgeführt werden".

> In Leimen sind im letzten Jahr 120 der rund 400 Waffenbesitzer überprüft worden, das spricht für eine hohe Kontrollquote. Auch hier nehmen immer zwei städtische Mitarbeiter die Tresore unter die Lupe.

> In Wiesloch (das auch Dielheim mit betreut) verfügen 455 Waffenbesitzer über 2852 Waffen. Aufbewahrungskontrollen fänden durchschnittlich alle sieben Jahre je Waffenbesitzer statt, so eine Stadtsprecherin, und würden von zwei Mitarbeitern durchgeführt.

> In Sinsheim sind insgesamt 685 Waffenbesitzer und 4009 Waffen registriert. Nach Angaben einer Stadtsprecherin haben sich 61 Prozent der Waffenbesitzer einer Aufbewahrungskontrolle unterziehen müssen.

> In Schwetzingen sind zuletzt 187 Waffenbesitzer und 1188 Waffen gezählt worden. Es hätten im letzten Jahr 37 Kontrollen stattgefunden, davon seien 20 unangemeldet gewesen, sagte eine Sprecherin. Die Überprüfungen führten eine Vollzeit-Sachbearbeiterin und ein Kontrolleur (20 Stunden im Monat) durch.

> In Hockenheim ist die dortige Waffenbehörde auch für Reilingen, Altlußheim und Neulußheim zuständig. In der Verwaltungsgemeinschaft sind rund 445 Waffenbesitzer und 3431 Schusswaffen gemeldet. "Diese Zahlen sind in den letzten Jahren relativ konstant geblieben", sagte ein Stadtsprecher der RNZ. Die Waffenbehörde führe bei den Besitzern normalerweise einmal eine verdachtsunabhängige Kontrolle durch. Hierbei werde zuvor ein Termin vereinbart, um sicherzustellen, dass die Waffenbesitzer auch zu Hause sind. Der Kontrolltermin werde immer von zwei Mitarbeitern wahrgenommen, erklärte der Sprecher weiter. Die Waffenbehörde setze in Ausnahmefällen mehrere Kontrollen an, falls sich beispielsweise die Tresorgröße geändert habe oder das frühere Behältnis für die gemeldeten Waffen nicht mehr ausreiche. Ein weiterer Grund könne sein, dass ein Verdacht für eine nicht korrekte Lagerung der Waffen besteht. Die Kontrollen seien aktuell und auf dem laufenden Stand, so der Sprecher, insgesamt habe es dabei kaum Beanstandungen gegeben.