'Da ist das Ding!': Über 1000 Autos bildeten am Sonntag in Heidelberg den Weltmeister-Korso rund um den Bismarckplatz. Die Sophienstraße wurde gesperrt, die Fahrzeuge wurden über die Friedrich-Ebert-Anlage umgeleitet. An der Einfahrt zum Parkhaus P9 ging es wieder Richtung Adenauerplatz. Foto: Philipp Rothe

'Da ist das Ding!': Über 1000 Autos bildeten am Sonntag in Heidelberg den Weltmeister-Korso rund um den Bismarckplatz. Die Sophienstraße wurde gesperrt, die Fahrzeuge wurden über die Friedrich-Ebert-Anlage umgeleitet. An der Einfahrt zum Parkhaus P9 ging es wieder Richtung Adenauerplatz. Foto: Philipp Rothe

'Da ist das Ding!': Über 1000 Autos bildeten am Sonntag in Heidelberg den Weltmeister-Korso rund um den Bismarckplatz. Die Sophienstraße wurde gesperrt, die Fahrzeuge wurden über die Friedrich-Ebert-Anlage umgeleitet. An der Einfahrt zum Parkhaus P9 ging es wieder Richtung Adenauerplatz. Foto: Philipp Rothe

'Da ist das Ding!': Über 1000 Autos bildeten am Sonntag in Heidelberg den Weltmeister-Korso rund um den Bismarckplatz. Die Sophienstraße wurde gesperrt, die Fahrzeuge wurden über die Friedrich-Ebert-Anlage umgeleitet. An der Einfahrt zum Parkhaus P9 ging es wieder Richtung Adenauerplatz. Foto: Philipp Rothe

'Da ist das Ding!': Über 1000 Autos bildeten am Sonntag in Heidelberg den Weltmeister-Korso rund um den Bismarckplatz. Die Sophienstraße wurde gesperrt, die Fahrzeuge wurden über die Friedrich-Ebert-Anlage umgeleitet. An der Einfahrt zum Parkhaus P9 ging es wieder Richtung Adenauerplatz. Foto: Philipp Rothe

'Da ist das Ding!': Über 1000 Autos bildeten am Sonntag in Heidelberg den Weltmeister-Korso rund um den Bismarckplatz. Die Sophienstraße wurde gesperrt, die Fahrzeuge wurden über die Friedrich-Ebert-Anlage umgeleitet. An der Einfahrt zum Parkhaus P9 ging es wieder Richtung Adenauerplatz. Foto: Philipp Rothe

'Da ist das Ding!': Über 1000 Autos bildeten am Sonntag in Heidelberg den Weltmeister-Korso rund um den Bismarckplatz. Die Sophienstraße wurde gesperrt, die Fahrzeuge wurden über die Friedrich-Ebert-Anlage umgeleitet. An der Einfahrt zum Parkhaus P9 ging es wieder Richtung Adenauerplatz. Foto: Philipp Rothe

'Da ist das Ding!': Über 1000 Autos bildeten am Sonntag in Heidelberg den Weltmeister-Korso rund um den Bismarckplatz. Die Sophienstraße wurde gesperrt, die Fahrzeuge wurden über die Friedrich-Ebert-Anlage umgeleitet. An der Einfahrt zum Parkhaus P9 ging es wieder Richtung Adenauerplatz. Foto: Philipp Rothe

'Da ist das Ding!': Über 1000 Autos bildeten am Sonntag in Heidelberg den Weltmeister-Korso rund um den Bismarckplatz. Die Sophienstraße wurde gesperrt, die Fahrzeuge wurden über die Friedrich-Ebert-Anlage umgeleitet. An der Einfahrt zum Parkhaus P9 ging es wieder Richtung Adenauerplatz. Foto: Philipp Rothe

'Da ist das Ding!': Über 1000 Autos bildeten am Sonntag in Heidelberg den Weltmeister-Korso rund um den Bismarckplatz. Die Sophienstraße wurde gesperrt, die Fahrzeuge wurden über die Friedrich-Ebert-Anlage umgeleitet. An der Einfahrt zum Parkhaus P9 ging es wieder Richtung Adenauerplatz. Foto: Philipp Rothe

'Da ist das Ding!': Über 1000 Autos bildeten am Sonntag in Heidelberg den Weltmeister-Korso rund um den Bismarckplatz. Die Sophienstraße wurde gesperrt, die Fahrzeuge wurden über die Friedrich-Ebert-Anlage umgeleitet. An der Einfahrt zum Parkhaus P9 ging es wieder Richtung Adenauerplatz. Foto: Philipp Rothe