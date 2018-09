Von Maren Wagner

Ladenburg. Das Grauen des selbst ernannten "Islamischen Staats" (IS) scheint in Deutschland angekommen zu sein. Eine Messerattacke in einem Zug in Würzburg und ein Selbstmordanschlag im fränkischen Ansbach werden mit der Terrormiliz in Verbindung gebracht. Taten wie diese zerstörten nicht nur das Gefühl von Sicherheit. Sie setzten auch das Vertrauen aufs Spiel, das muslimische Gemeinden jahrelang aufgebaut hätten, sagt Cüneyt Turan (Foto: Privat), Vorsitzender des türkisch-islamischen Kulturvereins in Ladenburg. Der Verein sucht derzeit größerer Räume in der Stadt am Neckar, um ein neues Kulturzentrum aufzubauen. Ziel ist es, den Dialog zwischen Menschen unterschiedlicher Religionen und Kulturen zu verbessern und Vorurteile abzubauen.







Wie wirken sich die jüngsten Anschläge auf Ihre Arbeit vor Ort aus?

Diese Anschläge sind natürlich kontraproduktiv. Durch die Taten solcher verirrter Menschen werden die Vorurteile gegenüber Muslimen noch stärker geschürt. Um dem entgegenzuwirken, sind wir Tag für Tag darum bemüht, den Dialog zwischen den Kulturen voranzutreiben. Gleichzeitig fühlen sich gläubige Menschen, wie ich es bin, durch diese Taten hintergangen. Wir kennen den Islam als friedfertige Religion und leben es auch so vor. Terroranschläge haben keinen Halt im Islam und ich möchte verdeutlichen, dass unsere Gemeinde keine Menschen dulden wird, die solch kranke Ansichten verbreiten, teilen oder verherrlichen.

Gehen die Menschen seit den Anschlägen anders mit Ihnen um?

Für Menschen, die mich kennen, bin ich weiterhin der Freund, Nachbar oder Kollege Cüneyt. Bei ihnen spüre ich keinerlei Abneigung.

Und bei solchen, die Sie nicht kennen?

Vereinzelt kommt es vor, dass diese Menschen sich negativ gegenüber meiner gemeinnützigen Arbeit oder meinem Glauben äußern. In unserer Gemeinde merken wir das vor allem seit der Flüchtlingskrise und den Anschlägen in Frankreich. Es werden Vorurteile geschürt und alle Muslime über einen Kamm geschert. Das macht auch vor mir und meiner Familie nicht Halt. Ich bin hier geboren und aufgewachsen, ich fühle mich hier zu Hause und sehe mich als gelungenes Beispiel für Integration. Trotz vieler friedliebender Muslime wird der Islam aber immer wieder als konform mit solchen Taten dargestellt. Das ist eine gefährliche Entwicklung.

Sie suchen in Ladenburg größere Räume für ein neues Kulturzentrum. Was können die Verantwortlichen solcher Zentren tun, um den Ursachen von Islamismus entgegenzutreten?

Ich finde es schwierig, dass Gotteshäuser immer wieder als Ursache für den Extremismus gesehen werden. Islamisten radikalisieren sich häufig nicht in den Moscheen, sondern werden etwa durch Videos von Rattenfängern im Internet oder persönlich von Menschen mit radikalen Ideologien angesprochen. Meist sind sie in einer emotionalen Schieflage. Wenn ihnen dann jemand vorgaukelt, ihnen zu helfen, kann ein gefährliches Abhängigkeitsverhältnis entstehen. Unsere Aufgabe in den Kulturzentren hat einen präventiven Charakter. Wir dürfen nicht zulassen, dass Menschen mit Hass aufwachsen. Wir möchten mit einer offenen und wahrnehmbaren Arbeit erreichen, dass vor allem junge Erwachsene nicht in eine derartige, gefährliche Spirale hineingeraten.

Hat der Islam ein Extremismus-Problem?

Die Religion ist nicht das Problem. Der Islam fordert und fördert den Dialog. Das versuchen wir in unserer Gemeinde tagtäglich vorzuleben. Das Problem sind die Menschen, die den Islam für ihre kranken Absichten missbrauchen. Und diese Menschen sind in der Minderheit. Von rund vier Millionen Muslimen in Deutschland waren laut Verfassungsschutz Ende vergangenen Jahres 1100 gewaltbereite Islamisten. Wir wünschen uns nichts mehr, als dass diese Zahl bei null liegt, und wir tun als Gemeinde alles, was in unserer Macht liegt, um das zu erreichen. Leider gibt es labile Menschen, die sich von den widerwärtigen Ansichten der Rattenfänger, die angeblich den Islam vorleben, beeinflussen lassen und damit unseren jahrzehntelangen Dialog und den gegenseitigen Respekt untergraben. Wir müssen im Kampf gegen diese Menschen enger zusammenrücken.