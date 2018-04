Von Harald Berlinghof

Ein Bildband. 400 Seiten dick. Großformat. Die Anfänge der Fotografie in fremden Ländern. Kambodscha, wie es einmal war, bevor die Zivilisation kam, Mekka um die Jahrhundertwende, indische Maharadschas in all ihrem Prunk. Soll ich das gute Stück überhaupt verkaufen? Aber zweimal durchgesehen bietet es nichts Neues mehr, und im Bücherregal zu Hause ist kein Zentimeter Platz mehr. Dass das Prachtstück dann am Ende gerade einmal drei Euro in die Kasse bringt, gehört zu den kleinen Enttäuschungen des vorletzten Flohmarkts in diesem Jahr am vergangenen Samstag auf dem Neuen Messplatz.

Der Wecker klingelt um 4.30 Uhr. Mann, was habe ich mir da wieder eingebrockt. Aber versprochen ist versprochen. Ich bin schließlich mit einem Freund und dessen Sohn zum Flohmarktverkauf verabredet. Also raus aus den Federn und rein ins vollgepackte Auto. Auf dem Messplatz ist bereits Chaos pur angesagt, als wir um 6 Uhr dort eintreffen. Es ist wunderbares Goldener-Oktober-Wetter angesagt, und das hat wohl mehr Verkäufer als üblich angelockt in der Hoffnung auf zahlreiche gut gelaunte Käufer.

Hupen, Warnrufe, ja nicht über die ausgebreiteten Waren am Boden zu fahren, Hektik rund umher. Aber wir finden unser Plätzchen mitten im Getümmel. Noch ist es zappenduster, aber die Schnäppchenjäger, Sammler und Wiederverkäufer sind bereits zahlreich mit Taschenlampen unterwegs. Billig ein Sammlerstück zu erwerben, bei einem, der keine Ahnung hat, was er da besitzt, macht sie glücklich. Egal, ob sie das gute Stück dann in die eigene Sammlung integrieren oder im Internet mit Gewinn weiterverkaufen.

"Sind die Sammelalben vollständig?", wollen Interessenten wissen. "Was wollen Sie denn für die Comics hier?" In jeden Karton, in jede Kiste wird hineingeleuchtet. Aber man täusche sich nicht. Obwohl es noch schwer ist, Männlein und Weiblein oder Antikes von Ramsch zu unterscheiden, werden jetzt, in der Frühphase des Flohmarkts, die meisten und besten Geschäfte gemacht.

Drei Stunden später kommen die Flaneure und Spaziergänger, die alles interessiert mustern, aber nur wenig erwerben. Und mit Textilien oder Büchern braucht man den Mannheimern erst gar nicht zu kommen. Alles wollen sie für nur einen Euro. Bei Preisen ab zwei Euro wenden sie sich indigniert ab.

Das "Perry Rhodan"-Plakat ist selten. 1970er Jahre. "Was soll denn das kosten?" "Zwei Euro". Wir haben inzwischen aufgegeben, vier dafür zu fordern, obwohl es zehn wert ist. Mindestens. "Einen Euro" kommt als Angebot von der offenbar interessierten jungen Frau zurück. Aber jetzt ist es uns genug. Wir bleiben hart. "Zwei Euro". Sie steigert auf 1,50 Euro. Elender Mist mit dieser Cent-Feilscherei. "1,75. Letztes Angebot." Wir wollen das Poster einfach nicht für 1,50 hergeben. Lieber nehmen wir es wieder mit nach Hause. "Das muss ich mir überlegen", sagt sie schnippisch und geht weiter. Wegen 25 Cent Differenz. Man glaubt es manchmal nicht.

Spielzeugautos, einen Kandelaber, Zigarettenbildchen, Bücher, Comics, alte Science-Fiction-Taschenbücher und eine alte Blechrennbahn gehören zu unserem Angebot. Manches, mit dem wir gar nicht gerechnet haben, dass sich dafür jemals irgendjemand interessieren könnte, geht weg. Anderes bleibt liegen wie Blei. So auch das wunderschöne "Perry Rhodan"-Poster, das wir am Ende tatsächlich wieder mit nach Hause nehmen. Aber es bekommt nächstes Jahr noch mal eine Chance.