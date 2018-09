Von Rainer Hofmeyer

Rhein-Neckar. Heute vor 40 Jahren war ein Tag, den man mit Fug und Recht als historisch für die Region bezeichnen kann: Am 21. September wurde der elektrische Bahnbetrieb auf der Neckartalstrecke zwischen Heidelberg und Heilbronn aufgenommen. Die schnaubenden schwarzen Dampfloks hatten im Dezember desselben Jahres ausgedient.

Das Städtchen Eberbach nahm bei den Eröffnungsfeierlichkeiten eine (baden-württembergische) Schlüsselrolle ein. Hier begegneten sich die Sonderzüge auf den beiden Fahrtrichtungen fast zeitgleich. Die erste elektrische Bahn aus Heidelberg kam pünktlich um 11.40 Uhr auf Gleis 3 an, gezogen von der Lok 103 146. Zwei Minuten später surrte der zweite Zug aus Heilbronn aufs Gleis 2, vorgespannt die Lok 103 167.

Ein Treffen moderner Technik in Eberbach. Und das in einem Bahnhof, der seinerzeit, dank seines rührigen Chefs Heinrich Hocker, bei fast jedem Blumenschmuck-Wettbewerb mit einem Prädikat ausgezeichnet wurde. Viel lokale und regionale Prominenz zeigte sich an den rausgeputzten Bahnsteigen. Vertreter der Bundesbahndirektionen Karlsruhe (zuständig für die Abfahrt des Sonderzuges in Heidelberg) und Stuttgart (Start in Heilbronn), die damaligen Landesminister Rudolf Eberle (Wirtschaft) und der Heidelberg Wilhelm Hahn (Bildung) wurden vom Eberbacher Bürgermeister Hermann Schmeißer begrüßt.

Jagdhornbläser stimmten musikalisch auf die neue Bahn-Ära ein. Gegen 15 Uhr nahmen die beiden elektrischen Züge die Weiterfahrt in ihre Zielbahnhöfe auf. Der Zeitgewinn zwischen Heidelberg und Heilbronn im Personenverkehr betrug immerhin eine Viertelstunde, gar 45 Minuten im Güterverkehr.

Mit der Eröffnungsfahrt im September 1972 war die Zeit der Dampfloks noch nicht ganz vorbei. Vorerst wurden im unteren Neckartal nur die Güterzüge elektrisch gezogen. Ein einziger Personenzug rollte ohne Feuer, alle anderen hatten weiterhin eine Dampf- oder Diesellok vorgespannt. Bis zum 27. Dezember 1972. Als allerletzte Dampflokomotive fuhr die 052 450, mit einem Trauerkranz geschmückt, vom Bahnbetriebswerk Mannheim in ihre neue Heimat Hof. Auch in Eberbach machte sie Station. Nach 132 Jahren endete die Zeit der Dampflokomotiven in Baden.

Die Umstellung auf Elektrizität hatte auch und gerade für Eberbach einen positiven Nebeneffekt. In den Jahren zuvor musste die Feuerwehr in warmen Monaten gleich mehrmals am Tag zu Bahndammbränden ausrücken. Besonders gefährdet war die Strecke bei der Teufelskanzel zwischen Lindach und Eberbach. Die Dampflok-Führer schürten vor der Einfahrt in den Bahnhof noch einmal die glühenden Kohlen auf die Gleise.

Neckarabwärts war es die Hirschhorner Feuerwehr, die vor dem Feuerbergtunnel ihre liebe Not mit der Glut neben den Schienen hatte. Die Deutsche Bundesbahn, wie sie damals hieß, hatte mit der Elektrifizierung und mit Blick auf die künftig ausbleibende "Verqualmung" der Landschaft also auch Umweltschutzgeschichte geschrieben.