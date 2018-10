Dank vieler Sponsoren können Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 18 Jahren unter Anleitung von Jan Schaarschmidt (hinten mit Mütze) vom 10. bis 14..März auf dem Gelände des Jugendzentrums 'Go in' ein richtiges Floß bauen. Foto: Lenhardt

Von Stefan Kern

Schwetzingen. Es gibt Projekte, die auf Anhieb Begeisterung auslösen. Und das scheint bei diesem Projekt der Fall zu sein. Egal, wem man während der Präsentation dieser Idee in den Räumen der Stadtwerke in die Augen sah, sie leuchteten. Und das galt völlig unabhängig von der Altersklasse. Diese Vorfreude gilt einem Sperrmüll-Floß, genauer vier Sperrmüll-Flößen, die Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen zehn und 18 Jahren vom 10. bis 14. März auf dem Gelände des Jugendzentrums "Go In" verwirklichen sollen. Dabei gehe es, so der Ideengeber Diplom-Ingenieur Jan Schaarschmidt, nicht um kleine Modelle. Sondern um richtige und belastbare Flöße, die dann am 1. Mai im Freibad "Bellamar" ihren Stapellauf erleben werden.

Die Idee, die Schaarschmidt und Monika Maier-Kuhn eigentlich gemeinsam ausheckten, hatte es wirklich nicht schwer, den Weg durch die Institutionen. Die beiden Rathauschefs Dr. René Pöltl und Helmut Baust übernahmen die Schirmherrschaft, mit den Stadtwerken, der Sparkasse Heidelberg, "Pitsch Bauelemente" und "maier architekten" waren schnell Sponsoren gefunden und mit den Jugendzentren in Schwetzingen, und Oftersheim wurden sozusagen die Werften gegründet. Wobei die Flöße ausschließlich auf dem Außengelände des "Go In" gebaut werden.

Erreicht werden damit gleich mehrere Ziele. Zum einen erleben die jugendlichen Werftarbeiter, was aus Müll alles hergestellt werden kann und Müll eben doch weit mehr als Abfall ist. Und zweitens seien bei so einem Projekt Teamgeist, Kreativität und auch Ingenieurskunst gefragt. Disziplinen, die immer und überall nützlich sein können.

Zu Beginn, so Schaarschmidt, werden die verschiedenen Gruppen an Modellen lernen, wie man so ein Floß schwimmfähig macht. Dazu gehört auch das Verständnis des archimedischen Prinzips, das der griechische Gelehrte Archimedes vor über 2000 Jahren formulierte. Verkürzt lautet es, der Auftrieb eines Körpers im Wasser ist genau so groß wie die Gewichtskraft des vom Körper verdrängten Wassers. Sobald diese Grundlagen gelegt seien, geht's ans richtige Floß, das am Ende übrigens sicher eine Tonne wiegen wird. Acht Tonnenbehälter werden für Auftrieb sorgen.

Und damit hat es sich auch schon mit den Vorgaben. Denn wie das Floß am Ende aussehen soll, entscheiden die Kinder und Jugendlichen. Wie gut die Floßkonstruktion ist, entscheidet sich letztlich nach dem Transport der Flöße durch die Feuerwehr und den Bauhof im Freibad, beim Stapellauf am 1. Mai.

Schon ganz sicher dabei sind je eine Klasse von der Kurt-Waibel-Förderschule und der Karl-Friedrich-Schimper-Realschule. Ab sofort kann sich jeder, der Lust hat und zwischen zehn und 18 Jahre alt ist, anmelden. Das Angebot ist kostenlos.

Info: Anmeldungen beim Jugendbüro, Telefon: 06202/856547, E-Mail: kontakt@jugendbuero-schwetzingen.de, und den beiden Jugendzentren "Go In", Telefon: 06202/10408, E-Mail: info@goin-schwetzingen.de und JUZ Oftersheim, Telefon: 06202/597156, E-Mail: info@juz.oftersheim.de