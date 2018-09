Metropolregion/Heidelberg/Weinheim. (RNZ/dpa/rl) Heftige Regenfälle und Gewitter gingen am Samstag über der Region nieder. Gegen 19 Uhr traf es Heidelberg. Die Feuerwehr rückte zu mehreren vollgelaufenen Kellern und überfluteten Straßen aus.

Von dem Sommergewitter war in Heidelberg besonders der Stadtteil Ziegelhausen betroffen. Dort wurden mehrere vollgelaufene Keller und überflutete Straßen gemeldet. Teilweise wurden durch die Wassermengen Gullydeckel angehoben und mussten wieder eingesetzt werden. Gegen 21.45 Uhr waren hier die meisten Einsätze abgearbeitet.

In Viernheim schlug gegen 19.30 Uhr schlug ein Blitz in ein leerstehendes Haus ein, dass dadurch in Brand geriet. Verletzt wurde laut Polizeibericht niemand. Der Dachstuhl brannte vollständig aus. Nach ersten Feststellungen entstand ein Schaden von circa 50.000 Euro.

In Weinheim waren die Ortschaften Lützelsachsen und Hohensachsen am stärksten von dem heftigen Gewitter betroffen. Der Starkregen ließ auch hier zahlreiche Keller, Garagen und Unterführungen volllaufen, Straßen waren teilweise stark überflutet. Zu allein 21 Unwetter-Einsätze musste die Abteilung Lützelsachsen-Hohensachsen der Weinheimer Feuerwehr ausrücken.

Durch die starken Regenfälle kam es insbesondere im Odenwald zu mehreren Einsätzen der örtlichen Feuerwehren. So waren in Erbacher Ortsteil Lauerbach und in Michelstadt Weiten-Gesäß die Straßen so überflutet, dass sie nicht mehr befahrbar waren. Größere Schäden wurden bisher nicht bekannt.

Bei einem Unfall auf regennnasser Fahrbahn wurde ein Paar aus der Südpfalz am Samstag schwer verletzt. Wie ein Sprecher der Polizei Landau mitteilte, verlor der 26 Jahre alte Fahrer auf der K40 bei Neumühle vermutlich durch Aquaplaning und zu hohe Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, streifte mehrere kleine Bäume und Büsche und überschlug sich. Der Fahrer und seine 21-jährige Beifahrerin wurden in dem schwer beschädigten Fahrzeug eingeklemmt und musten von der Feuerwehr mit Rettungsscheren befreit werden.

Wetterausblick

Der Sonntag startet in vielen Regionen Baden-Württembergs so, wie der Samstag geendet hat: Mit viel kräftigem Regen. Hinzu kommen im Laufe des Tages starke bis stürmische Böen, wie der Deutsche Wetterdienst berichtet.