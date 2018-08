Walldorf. (pol) Zu einem Lkw-Unfall kam es am Dienstagvormittag kurz vor 9 Uhr auf der A 5 bei Walldorf. Zwei Sattelzüge waren in Fahrtrichtung Karlsruhe zusammengestoßen, so die Polizei in einer Mittielung. Der Fahrer eines polnischen Sattelzugs hatte demnach offenbar das verkehrsbedingte Bremsen eines vorausfahrenden Lasters übersehen und war trotz Vollbremsung aufgefahren. Durch den Aufprall wurde der polnische Sattelzug nach links abgewiesen, wo er mit dem gerade überholenden Fahrer eines Opel aus dem Mainzer Raum zusammenstieß.

Während der Opel-Fahrer leichte Verletzungen davontrug, wurde der Fahrer des polnischen Sattelzuges mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert, so die Polizei weiter. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 70.000 Euro. Schneller als zunächst angenommen verliefen Unfallaufnahme und die Bergungs- und Aufräumarbeiten, sodass die dreispurige Autobahn gegen 11 Uhr wieder freigegeben wurde. Der Rückstau hatte in der Spitze rund fünf Kilometer betragen. (pol)