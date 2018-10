Ladenburg/Weinheim. (stu) Als im Juli 2013 über 160 Asylbewerber in die Alte Martinsschule in Ladenburg einzogen, entwickelte sich in der Stadt eine Willkommenskultur, die von den Behörden als vorbildlich bezeichnet wurde. Zahlreiche Bürger sowie das Aktionsbündnis "Wir gegen Rechts" leisteten praktische Hilfe. Sie kümmerten sich um die Versorgungsfrage, begleiteten die Asylbewerber zum Arzt oder bei Behördengängen und boten Sprachkurse an, um den Flüchtlingen zu helfen.

Eine andere, hässliche Seite der Asylbewerbersituation in Ladenburg wurde dieser Tage vor dem Weinheimer Amtsgericht verhandelt. Angeklagt waren zwei junge Erwachsene aus Ladenburg und ein Mann aus einer Odenwaldgemeinde, denen der Tatbestand der Volksverhetzung vorgeworfen wurde. Seine persönliche Meinung über die Aufnahme der Asylbewerber teilte das Trio auf Facebook mit. Die Beschimpfungen und Verunglimpfungen kamen auch dem Aktionsbündnis zu Ohren, das schließlich Anzeige erstattete.

Nach dem Eintrag einer ehemaligen Berufssoldatin entwickelte sich eine Diskussion im Netz, die auch die Staatsanwaltschaft auf den Plan rief. Unterstellungen, dass die Asylbewerber Leute ausrauben, Weihnachtsschmuck klauen und Grabschalen am Friedhof entwenden würden, waren dort ebenso zu lesen, wie die Unterstellung der Ladenburgerin, dass ihre Schwester belästigt wurde. Es folgten rassistische Äußerungen der übelsten Sorte eines der Mitangeklagten, die in der Aufforderung gipfelten "denen mal zu zeigen, was Sache ist".

Auch die ehemalige Berufssoldatin postete solch widerliches rassistisches Gedankengut, dass sich sogar der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages mit den Entgleisungen beschäftigte. Da sie jedoch von sich aus ihren Zeitvertrag auflöste, verfolgte die Bundeswehr den Fall nicht weiter. "Ich hatte eine Riesenwut, weil meine Schwester belästigt wurde. Auch haben mich einige Kommentare wütend gemacht", erzählte die Angeklagte der Richterin Dr. Micha. "Ich habe eine Riesendummheit begangen, das war alles unüberlegt", räumte sie die Vorwürfe ein. Woran man Asylbewerber denn erkenne, hakte Staatsanwalt Uebele nach. "Die haben kein Geld, sind schlecht gekleidet und sehen ungepflegt aus", entgegnete die Ex-Soldatin.

Kein unbeschriebenes Blatt ist der zweite Ladenburger Angeklagte. Drohungen über das Netz auszusprechen sei dem Angeklagten nicht fremd, informierte die Richterin.

Der Mann rechtfertigte seinen Interneteintrag mit "Wut". Asylbewerber sollen das Grab eines Angehörigen verwüstet haben. Auch er sprach von einer Riesendummheit, die er sich geleistet habe. Seinen Facebook-Account hat er mittlerweile gelöscht. Auch der Mann aus der Odenwaldgemeinde, der sich übrigens selbst verteidigte, räumte ein, dass er einen großen Fehler begangen habe. Weil alle Angeklagten geständig waren, wurde auf eine Zeugenvernehmung verzichtet.

Die Verteidiger wollten durch ein Verständnisgespräch hinter verschlossen Türen erreichen, das Verfahren gegen die Zahlung einer Geldbuße einzustellen. Die Ex-Soldatin hätte dann als nicht vorbestraft gegolten. Die Oberstaatsanwaltschaft lehnte diese Vorgehensweise allerdings ab, so dass ein Urteil gesprochen wurde. In seinem Plädoyer räumte einer der Verteidiger ein, dass "die Sache ganz sicher kein Kindergeburtstag" sei. Diese Einschätzung teilte auch die Staatsanwaltschaft. Sie forderte die Verurteilung wegen Volksverhetzung und Geldstrafen für die Angeklagten zwischen 1500 und 3000 Euro.

Die Richterin verhängte gegen die Ex-Soldatin eine Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro, der Ladenburger muss 3500 Euro und der Mann aus der Odenwaldgemeinde 2800 Euro zahlen. Zudem müssen die Angeklagten die Kosten des Verfahrens tragen. Zufrieden zeigten sich die Vertreter von "Wir gegen Rechts". Wer sich so menschenverachtend äußere, der müsse hart bestraft werden.