Von Doreen Fiedler

Wörth/Mainz. Ein Verein von Vogelzüchtern in Wörth im Landkreis Germersheim hat sich erfolgreich gegen die Tötung aller seiner Tiere wegen des Nachweises von Vogelgrippe in seinem Stall gewehrt. Wie die zuständige Kreisverwaltung mitteilte, sollen so viele Tiere wie möglich gerettet werden - das könnte ein Drittel sein. Nach dem ersten Verdacht auf Vogelgrippe hatte das rheinland-pfälzische Umweltministerium am Wochenende mitgeteilt, dass alle 540 Vögel des Vereins, darunter Tiere von sehr seltenen Rassen, getötet werden.

Geholfen hat dem Rassezuchtbetrieb, dass die Tiere nicht an dem derzeit grassierenden, besonders gefährlich Vogelgrippe-Virus H5N8 erkrankt waren. Vielmehr handelt es sich nach Angaben des Umweltministeriums in Mainz um den weniger krank machenden Virustyp H5. Das Ministerium erklärte, der Landkreis müsse selbst entscheiden, ob die Tiere getötet werden. Dabei müsse er bedenken, dass die Rasse- und Nutzgeflügelbestände in ganz Rheinland-Pfalz geschützt werden müssten.

Der Rassegeflügelzuchtverein Wörth hatte beim Verwaltungsgericht Neustadt einen Eilantrag gegen die Tötung eingereicht. Eine Entscheidung über den Antrag sei nach der Anordnung der Kreisverwaltung nicht mehr nötig, teilte das Gericht mit. Zunächst hatte das Gericht verfügt, dass die Tiere bis zur Erledigung des Eilantrags weiterleben dürfen.

Der Vorsitzende des Vereins zeigte sich sehr erleichtert über die Entscheidung der Kreisverwaltung. "Das ist für uns ein Riesenerfolg", sagte Joachim Gottschang. Nun müsse man abwarten, welche Auflagen der Zuchtverein bekomme. Derzeit leben die sieben erkrankten Tiere noch mit den anderen Vögeln zusammen. "Die haben gar nichts, die sind topfit", sagte Gottschang.

Der Germersheimer Landrat Fritz Brechtel (CDU) erklärte, er habe sich mehrfach bei der Landesregierung für die Rettung der Vögel eingesetzt. Er habe dem Ministerium vorgeschlagen, möglichst viele Vögel in geschlossenen Ställen unterzubringen und vom verbleibenden Bestand regelmäßig Proben zu nehmen. "Wermutstropfen bleibt, dass wir vielleicht viele tolle Tiere töten müssen", erklärte Brechtel. In dem Stall leben Enten und Gänse von seltenen Arten. "Das sind Raritäten", sagte Helmut Demler vom Landesverband der Rassegeflügelzüchter Rheinland-Pfalz.

Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) widersprach der Darstellung Brechtels und erklärte, es sei bedauerlich, "dass im Landrats-Wahlkampf im Kreis Germersheim die wichtige Frage der Seuchenbekämpfung politisch instrumentalisiert" werde. Ihr Ministerium habe die Kreisverwaltung von Anfang an auf die Rechtslage und die Bedingungen für Ausnahmemöglichkeiten von einer Tötung hingewiesen. "Der Kreis hat zu diesen rechtlichen Bedingungen für Ausnahmeregelungen bislang nichts vorgebracht und stattdessen die Tötungsanordnung erteilt", sagte sie. "Sofern der Kreis die erforderlichen rechtlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von der Tötung jetzt erfüllen will und kann, befürworten wir als Aufsichtsbehörde eine Ausnahme von der Tötung zum Erhalt seltener Rassen."

Im Landkreis Germersheim gilt eine kreisweite Stallpflicht. Die Rassegeflügelzüchter in Wörth haben eine Ausnahmegenehmigung, weil ihre Wassertiere nicht lange in Ställen gehalten werden können. "Die Tiere rennen sich dort die Köpfe ein. Wassergeflügel muss aufs Wasser", sagte Demler.