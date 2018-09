Von Stefan Kern

Hockenheim. Noch sieht das Ganze nicht wirklich ansehnlich aus. Derzeit liegen viel Staub und überall Baumaterial herum, Wände und Böden bedürfen wahrhaftig noch einiger kosmetischer Arbeit. Aber, so der Technische Leiter des "Aquadrom", Andreas Rothermel, "am 19. Dezember strahlt hier alles wieder".

Eine Aussage, die die Besucher einer "Backstage-Führung" kaum glauben konnten. Und niemand unter ihnen ließ einen Zweifel daran aufkommen, dass der Eröffnungstermin sehnlichst erwartet wird. Für den zehnjährigen Janik steht fest, dass er am übernächsten Montag hier sein wird.

Die Erwartungen sind also durchaus hoch. Wobei das Rothermel und Rosmarie Schröder von den Stadtwerken nicht aus der Ruhe zu bringen scheint. "Das klappt", so ihr kurzes Statement.

Geschafft heißt hier ein neues Kleinkinderplanschbecken an neuer Stelle. Dieses befindet sich nun nicht mehr hinter der Glasfront neben dem Eingang, sondern neben dem Spaßbecken mit Rutsche. Am Standort des bisherigen Planschbeckens ist dafür die Selbstversorgerstation mit Liegebereich angesiedelt. Der Schwimmmeisterbereich wurde für den besseren Überblick zwischen das Sport- und Kinderbecken platziert. Und ebenfalls neu wird für die kommende Freibadesaison ein Kiosk sein.

Es ändert sich also einiges, wobei eine der größeren Maßnahmen noch unerwähnt war. Denn neben das bisherige Blockheizkraftwerk zur Wärmeversorgung wird ein weiteres Blockheizkraftwerk gebaut. Die beiden werden gekoppelt und sichern neben der Wärmeversorgung des Bades auch den Bereich zwischen Schulzentrum und Messplatz ab. Für Rothermel ein wichtiger Schritt, um die Versorgung sicherer und vor allem effizienter zu machen. Wobei das Kraftwerk am 19. Dezember natürlich noch nicht stehen wird. Was für die Eröffnung des Bades aber kein Problem darstellt.

Nicht ganz fertig wird übrigens auch das Kleinkinderplanschbecken. "Das wird wohl noch bis Ende Januar 2017 dauern." Da braucht es also noch etwas Geduld, aber dafür wird es hier auch noch drei Überraschungen geben.

Insgesamt wird das Aquadrom über die kommenden drei Jahre für rund zwei Millionen Euro grundüberholt. Nach den Herbstferien 2017 werden der Kassenbereich und die Umkleiden umgestaltet und auf vielfachen Wunsch eine Salzgrotte verwirklicht.