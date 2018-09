Von Gerhard Bühler

Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz war das Thema so wichtig, dass er es noch vor der Wahlentscheidung über die zwei zu vergebenden Bürgermeisterposten auf die Tagesordnung der jüngsten Gemeinderatssitzung setzen ließ. "Arisierung und Wiedergutmachung in Mannheim" lautet der Titel einer Studie der Mannheimer Historikerin Dr. Christiane Fritsche, deren Kernpunkte sie den Gemeinderäten vorstellte.

Die umfangreiche wissenschaftliche Arbeit offenbart das Ausmaß der Verstrickung der Mannheimer Bevölkerung in die Enteignung der jüdischen Mitbürger und die Vorreiterrolle der damaligen Stadtverwaltung. Die gemeinsame Forschungsarbeit von Fritsche am Historischen Institut der Universität Mannheim und Prof. Dr. Johannes Paulmann, Direktor des Leibniz-Instituts für Europäische Geschichte in Mainz, entstand in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv Mannheim - Institut für Stadtgeschichte.

Sie beschreibt detailliert den jahrelangen Prozess der von den Nationalsozialisten "Arisierung" genannten Enteignung der jüdischen Bevölkerung. Anders als andere Studien endet sie nicht im Jahr 1945, sondern untersucht auch den Umgang mit Opfern und Tätern in den folgenden Wiedergutmachungsverfahren. Schon 1971 habe das Stadtarchiv eine vorbildliche Darstellung mit dem Titel "Die Judenverfolgung in Mannheim 1933-1945" herausgegeben. Die jetzige Forschungsarbeit von Paulmann und Fritsche gehe weit darüber hinaus, würdigte Stadtarchivs-Leiter Dr. Ulrich Nieß die rund 1000-seitige Recherche, die im Frühjahr als Buch veröffentlicht wird.

Opfer und Verantwortliche würden alle beim Namen genannt. Neben prominenten Fällen wie Vetter, Felina oder Rhenania sei die Vorreiterrolle des Mannheimer Finanzamts bemerkenswert. "1600 kleine und große Betriebe wurden arisiert, die ganze Stadtbevölkerung wusste davon", betonte Nieß. Wie Fritsche in ihrem Vortrag schilderte, wurden Juden in Mannheim ab 1933 systematisch aus dem Wirtschaftsleben verdrängt und in ihrer wirtschaftlichen Existenz vernichtet. Jüdische Firmen und Selbstständige bekamen keine öffentlichen Aufträge mehr, Beamte und städtische Mitarbeiter wurden zum Boykott jüdischer Geschäfte oder Ärzte aufgefordert.

Die Mannheimer Verwaltung unter dem nationalsozialistischen Oberbürgermeister Carl Renninger ging an vielen Stellen noch über die aus Berlin kommenden repressiven Weisungen hinaus, wie Fritsche nachweist. Eine Führungsrolle spielte die Stadtverwaltung ab 1938 auch bei der Enteignung von Grundstücken und Immobilien. Insgesamt habe es über 1200 erzwungene Eigentümerwechsel gegeben, die Stadt griff bei 116 Grundstücken zu und sei selbst größter Profiteur gewesen, berichtet die Historikerin. 380 000 Quadratmeter brachte sie so zu niedrigen Preisen in ihren Besitz. Einiges wurde sofort mit Gewinn weiterverkauft. Von der Stadt enteignet wurde auch der jüdische Gemeinbesitz in den F-Quadraten, von Gemeindehäusern, Synagogen bis hin zum damaligen jüdischen Friedhof in F 7. In der folgenden Phase ab 1939 mussten Juden ihren Schmuck und Gegenstände aus Edelmetall im städtischen Leihamt abliefern. Der dafür gezahlt Preis lag weit unter Wert, 2500 Fälle in Mannheim sind dokumentiert.

Nachdem alle nicht geflohenen Juden im Oktober 1940 nach Gurs deportiert worden waren, bemächtigten sich Polizei, NS-Organisationen und das Mannheimer Finanzamt ihres in den Wohnungen zurückgelassenen Hausrats. Dieser wurde der Bevölkerung zur Versteigerung angeboten und in Anzeigen der Tageszeitungen inseriert. Ab 1942 wurden auch große Mengen von Umzugsgut, das jüdische Emigranten in niederländischen Häfen zurücklassen mussten, wieder nach Mannheim zurückgebracht. Eine sogenannte "Verwertungsstelle für volksfeindliches Vermögen (VVV)" eröffnete Verkaufsstellen für diese Gegenstände in den Quadraten, unter anderem auch im Kaufhaus Vetter. "Jeder, der bei der VVV kaufte, wusste genau, was er da kaufte", sieht Fritsche eine große Zahl damaliger Bürger als Profiteure an. Ihr ernüchterndes Fazit: "Die ,Arisierung' war ein Prozess, an dem sich eine Vielzahl von Mannheimern bereichert haben." "Wir werden uns weiter mit der Studie beschäftigen", kündigte Kurz insbesondere die Auseinandersetzung mit dem Verhalten der Stadtverwaltung an.