Von Harald Berlinghof

Hockenheim. Am vergangenen Wochenende war wieder Schnäppchenjagd auf der Frühjahrs-Veterama am Hockenheimring angesagt. Traumwetter am Freitag und Samstag, und ein frühlingshafter Sonntag, ab 11 Uhr ohne Regen, bescherten der Oldtimer- und Schraubermesse auch in diesem Jahr wieder um die 20.000 Besucher. "Meist bleiben wir ein klein wenig unter der magischen 20.000 er-Marke, aber das bisschen Regen am Sonntagvormittag hat uns nicht geschadet. Traditionell füllt es sich am letzten Tag sowieso ein bisschen später", sagte der Veranstalter Winfried Seidel.

Die Schnäppchenjäger waren am Freitag und Samstag in der Mehrzahl. Am Sonntag kamen mehr die Flaneure, um die Schnauferl zu bestaunen und zu bewundern. Gefühlt war der Frauenanteil gestern wesentlich höher, weil sich ganze Familien zwischen den Verkaufsständen tummelten. Die Kinder bestaunten den Wackeldackel aus den 60er-Jahren, den Ehefrauen taten es die Sixties-Blumenvasen für die Seitenscheibe mit Saugnapf an, die Schrauber hielten nach Rostschutz oder Bleiersatz Ausschau.

"Guck mal, eine MZ 250" - eine Rarität der Motorradwerke Zschopau begeisterte einen Besucher. Das Peugeot-Fahrrad mit Stempelbremse, fahrbereit und mit dem Peugeot-Löwen als "Kühlerfigur" auf dem vorderen Schutzblech, ist historisch. Auf den Büchertischen fanden sich Ersatzteillisten und Instandsetzungsanleitungen neben Rennfahrer-Biografien von Niki Lauda oder Bernd Rosemeyer.

Einer suchte Modellautos im Maßstab Z für seine Mini-Eisenbahnan-lage, ein anderer erinnerte sich, dass er bei der Veterama vor zwei Jahren "den besten Sekundenkleber aller Zeiten" gekauft hatte. Gibt’s den noch? Bei geschätzten zwei bis drei Millionen Teilen glich das der Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Doch man war ja kommunikativ, kam ins Gespräch, und der eine oder andere Tipp wechselte kostenlos den Besitzer.

Den Sekundenkleber hatte niemand gesehen - "aber da hinten ist ein Stand, der verkauft kühles Bier aus der Kühltasche neben seinen Vergaserschachteln", rief ein Besucher. Auch der Tipp war gut, kam doch gerade die Sonne raus.