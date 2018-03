Mannheim. (wit) Das kann sich mehr als sehen lassen: Rund 60.000 Euro kamen zusammen bei einer außergewöhnlichen Versteigerungsaktion jetzt im Mannheimer Palazzo; nun wird das Geld für eine gute Sache Verwendung finden. "Medienspektakel 2017" war das Ganze betitelt - und Promis, überwiegend aus der Welt des Sports, gaben sich dabei gewissermaßen den Vorhang in die Hand im Spiegelzelt am Mannheimer Friedensplatz, wo der Palazzo in diesen Tagen seine 18. Spielzeit beendet hat.

Gekommen waren unter anderem Toni Schumacher, Winnie Schäfer, Christian Neureuther, Stefan Kunz, Mario Basler, Bernd Hölzenbein, Sven Ottke, Dieter Müller, der Golfer Tino Schuster, "Iron-Man"-Gewinner Norman Stadler und nicht zuletzt Christa Kinshofer, Rosi Mittermaier und Anke Huber - um nur einige zu nennen. Sie genossen nicht nur das Palazzo-Programm, sondern warben jeder auf seine Art und alle zusammen für eine Versteigerung zugunsten des Eagles Charity Golf Clubs, der seinerseits Spenden generiert für wohltätige Zwecke.

Der Club ist ein gemeinnütziger Verein, der 1993 in München gegründet wurde. In und mit ihm stellen sich Sportler, Schauspieler, Entertainer und Journalisten in den Dienst der guten Sache. In den 24 Jahren seines Bestehens hat der Club bereits an die 30 Millionen Euro an Spenden gesammelt.

Der Erlös der Versteigerung im Palazzo geht an die Toni Kroos Stiftung, die Franz Beckenbauer Stiftung und andere wohltätige Institutionen. Versteigert wurden so illustre Dinge wie ein Franz Beckenbauer- oder ein Toni Kroos-Trikot mit Unterschrift, Tickets für die Rhein-Neckar-Löwen, ein Trikot und ein Eishockey-Schläger der Mannheimer Adler - aber auch ein Originalgemälde der Künstlerin Elvira Bach und eine Fotografie des Künstlers Horst Hamann.

Da ließ sich das Publikum natürlich nicht lumpen - so dass mit dem Erlös des Ganzen einmal mehr viel Gutes getan werden kann von den "Eagles".