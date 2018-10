Von Jan Millenet

Wiesloch. Der Raum ist hell und freundlich. Kleine Stühle und Bänke stehen wie in der Schule angeordnet vor einer Tafel. Weiß, Rot und Naturholz dominieren farblich. Es ist einfach gemütlich in der neuen stationären Jugendverkehrsschule in Wiesloch.

Sie ist zwar schon seit rund neun Monaten in Betrieb, die offizielle Einweihung folgte jedoch erst am gestrigen Freitag. Das Freundliche scheint auch bei den Kindern gut anzukommen, die in den Räumlichkeiten für den Straßenverkehr fit gemacht werden. "Ihnen gefällt es sehr gut", berichtete Hubert Epp. Gemeinsam mit Dietmar Hassfeld, beide sind Polizeihauptmeister, ist er in der Verkehrsschule "stationiert" und kümmert sich um den Unterricht. Die Kleinen, hauptsächlich Viertklässler aus den Grundschulen Wieslochs und der Umlandgemeinden, lernen dort erst theoretisch, dann praktisch, wie sie sich richtig im Straßenverkehr verhalten müssen.

Dafür drücken sie nicht nur die Verkehrsschulbank, sondern steigen auf dem angrenzenden Übungsplatz direkt aufs Fahrrad - übrigens ein Teil des Lehrplans. Auch Vorschulkinder kommen in Wiesloch in den Genuss erster Unterrichtseinheiten, allerdings in Form eines Fußgängertrainings.

Knapp 80 000 Euro kostete der 80-Quadratmeter-Bau, der neben dem "Klassenzimmer" noch eine Küche, einen Raum mit Schreibtisch, ein WC und einen Lagerraum vorzeigen kann. Im Schulungsraum haben circa 24 Kinder einen Sitzplatz. "Wir bringen aber auch noch 30 unter", meinte Epp. 27 Schulen mit insgesamt 60 Klassen gehören zu den Besuchern. Das sind rund 1300 Kinder im Jahr.

Die Wichtigkeit einer solchen Verkehrsschule betonten vor allem die Redner, die zur Einweihung ein paar Grußworte loswurden. Dieter Horstmann, der Erste Vorsitzende der Kreisverkehrswacht Rhein-Neckar - des Bauherren -, beispielsweise meinte, "dass hier die Kleinsten und Verletzlichsten lernen, sich im Verkehr zurechtzufinden".

Immerhin sei der Verkehrsunterricht von klein an notwendig, so Horstmann mit Blick auf die Unfallzahlen. Viele Fahrradfahrer gehören dabei zu den Leidtragenden, denn sie sind im Notfall kaum geschützt.Wieslochs Oberbürgermeister Franz Schaidhammer griff diese Meinung auf, freute sich über die "sinnvolle Kombination" der Schulungsräume und des angrenzenden Übungsplatzes und meinte: "Durch die Schulung ist gewährleistet, dass viele Kinder die Regeln beachten werden."

Und das gerade vor dem Hintergrund, "dass die Eltern häufig nachlässig sind, was das Tragen von Helmen und die Verkehrssicherheit von Rädern betrifft", wie Dr. Michael Krauß von der Staatsanwaltschaft Heidelberg in seinen Grußworten betonte. Daher sei die externe Unterstützung zur Ausbildung der Kinder, die die Verkehrsschule leistet, extrem wichtig.

Ungefähr vier Jahre hätten die Planungen gedauert, blickte letztendlich Klaus Pietsch von der Polizeidirektion Heidelberg zurück. "Aber die unzureichenden Rahmenbedingungen der Jugendverkehrsschule gehören nun der Vergangenheit an." Man dürfe die Bedeutung einer guten Verkehrsschulung nicht unterschätzen. "Sie ist ein Beitrag zum Schutz des Lebens unserer Kinder", sagte er abschließend. Ein Lichtblick also für Wiesloch und Umgebung, nicht nur wegen der hellen Räume. Und damit es weiter bergauf geht, spendete eine Bankfiliale aus Wiesloch zu diesem Anlass noch 1200 Euro.

Denn es muss noch eine adäquate Werkstattausrüstung angeschafft werden. Finanziert wurde der Neubau mithilfe eines Kredits, den die Kommunen, deren Kinder in den Genuss der Ausbildung kommen, gemeinsam zurückzahlen.