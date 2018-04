Ludwigshafen. (lrs) Nach dem verheerenden Großbrand einer Lagerhalle in Ludwigshafen vom 22. Juni ist die Ursache für das Feuer noch nicht abschließend geklärt. "Vieles spricht für einen technischen Defekt der Solaranlage auf dem Dach der Halle", sagte gestern der Ermittlungsleiter der Wasserschutzpolizei in Ludwigshafen, Kay Mergl. Die Ermittlungen gestalteten sich äußerst schwierig, weil die Solaranlage bei dem bis zu 1000 Grad heißen Feuer völlig geschmolzen sei. Derzeit werte die Polizei vor allem Videoaufnahmen des Brandes sowie Aussagen von Augenzeugen aus. Ein Gutachter soll helfen, die Frage nach der Ursache des Feuers endgültig zu klären. Es könnte sich ein Kabel der Solaranlage gelöst haben, sagte der Sprecher. Es seien aber auch Witterungseinflüsse wie ein Blitzeinschlag als Auslöser des Feuers denkbar. Brandstiftung sei weitgehend auszuschließen.

Wie das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz (LUA) zwischenzeitlich mitteilte, wurden nach dem Brand in Feigen, Äpfeln und Kirschen "geringe Gehalte" an polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen nachgewiesen. Diese könnten krebserregend sein. Das Amt empfahl Hobbygärtnern, selbst angebautes Obst und Gemüse aus der näheren Umgebung der Brandstelle zu schälen oder gründlich mit Wasser zu waschen. Lebensmittelkontrolleure der Stadt Mannheim und des Rhein-Neckar-Kreises hatten zuvor in zwölf Proben von Erdbeeren, Kirschen und Johannisbeeren nichts Auffälliges festgestellt.