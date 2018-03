Heidelberg/Mannheim. (mün) Mit der Hitze steigt auch die Unwettergefahr in der Metropolregion. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt deshalb vor schweren Unwettern mit Orkanböen in dem Zeitraum zwischen Sonntag, 13 Uhr, und Montagfrüh, 3 Uhr. Diese könnten von den Südwesten her aufziehen und gerade abends müsste eher damit gerechnet werden.

Hauptgefahren sind laut DWD großer Hagel, heftiger Starkregen und Windböen bis hin zu Orkanstärke. Auch kleinräumige Überflutungen und Windbruch seien möglich.

Zwar ist der Zeitraum noch vage, doch genauere Vorhersagen seien erst kurzfristig möglich, heißt es vonseiten der Wetterforscher.