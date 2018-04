Rhein-Neckar. (RNZ/dpa) Für die meisten Menschen im Süden und Osten der Region war es "nur" ein mehr oder minder heftiges Sommergewitter. Für viele im Osten und Norden der Metropolregion und darüber hinaus allerdings war es ein so starkes Unwetter, wie es hier lange nicht gegeben hatte - mit schlimmen, ja teilweise katastrophalen Folgen: Der Sturm, der am Sonntagabend über Nordbaden, Südhessen und Teile der Pfalz tobte, hinterließ bleibende Spuren und verursachte teilweise immensen Sachschaden.

Wenn es in Nordbaden so etwas wie das "Epizentrum" des Sturms gab, so lag es in und um Mannheim. Im Norden Mannheims fegten kurz nach 19 Uhr starke Orkanböen insbesondere über die Stadtteile Sandhofen, Schönau und Käfertal hinweg, allerdings waren auch die Stadtteile Lindenhof, Neckarau, Jungbusch, Teile der Quadrate und die Friesenheimer Insel vom Unwetter betroffen.

Da wurden zahlreiche Bäume entwurzelt, Dächer abgedeckt, Bauzäune und Verkehrsschilder flogen durch die Luft, in Mannheim-Sandhofen stürzte sogar eine Scheune ein und begrub einen Smart unter sich. Auch andere Fahrzeuge wurden durch umstürzende Bäume oder fallende Äste stark beschädigt, so etwa ein Streifenwagen der Polizei in Sandhofen.

In Schönau wiederum wurden durch heruntergebrochene Äste Stromleitungen beschädigt, in der Hafenstraße die Oberleitung der Straßenbeleuchtung heruntergerissen. Ein Anhänger hatte sich durch den Sturm selbstständig gemacht und war auf ein parkendes Auto geprallt. Umgestürzte Bäume blockierten mehrere Straßen, eine Unterführung in Mannheim-Waldhof war mit Wasser vollgelaufen und musste kurzzeitig gesperrt werden.

Insgesamt gingen bei Polizei und Feuerwehr mehr als 220 Meldungen betroffener oder besorgter Bewohner ein. Die letzten Einsätze waren erst gegen 2 Uhr beendet. Der gesamte Schaden konnte am Montagabend noch nicht beziffert werden, ein Polizeisprecher schätzte diese auf "mindestens mehrere Zehntausend Euro".

In Weinheim legte das Unwetter gleich zwei Verkehrslinien lahm: Auf der Autobahn 659 war ein Baum gelandet. Um diese zu bergen waren die Fahrbahnen voll gesperrt. Das gleiche galt für die Odenwaldbahn in Richtung Fürth, wo ebenfalls ein umgestürzter Baum die Schienen blockierte. Außerdem mussten Feuerwehr und Polizei zu einem Unfall an die B 3 ausrücken. Hier war Treibstoff auf die Straße gelaufen.

Großes Glück hatten die Veranstalter und Wirte der Weinheimer Straßenkerwe in der Innenstadt: Dank einer Warnung des Deutschen Wetterdienstes konnten sie die meisten Schirme und Stände rechtzeitig sichern, so dass das Fest am Montag ohne Schäden weitergehen konnte.

Umgestürzte Bäume, Sträucher, Zäune und Straßenschilder gab es auch im nördlichen Rhein-Neckar-Kreis. Hier waren Hemsbach, Laudenbach, Ladenburg, Edingen-Neckarhausen und Ilvesheim betroffen. Auch in Südhessen schlug der Sturm heftig zu. In Viernheim deckte das Unwetter unter anderem ein Hallendach ab, wehte zahlreiche Bäume um, und einige Keller liefen voll. Die Feuerwehr war auch hier im Dauereinsatz.

In Darmstadt hatten die Residenz-Festspiele ihr Abschlusskonzert wegen Starkregen verschoben. Wenige Minuten vor Beginn der ausverkauften Vorstellung sagten die Veranstalter den Auftritt des kubanischen Ensembles "Pasión de Buena Vista" ab und verschoben ihn auf den nächsten Sonntag.

Auf der linken Rheinseite hatte die Stadt Ludwigshafen bis zum späten Sonntagabend bereits 65 Einsätze gemeldet. Hier waren es meist umgestürzte Bäume. Die Berufsfeuerwehr und die gesamte Freiwillige Feuerwehr waren ununterbrochen im Einsatz, weil Dächer abgedeckt waren oder Bäume umstürzten. In und um Ludwigshafen kam es zu Verkehrsbehinderungen, da viele Straßen unpassierbar waren. In der Vorderpfalz wurde ein Autofahrer leicht verletzt, als er einem umgestürzten Baum auswich und mit seinem Wagen gegen einen Baum am Straßenrand prallte.

Wegen Sturmschäden war auch der Zugverkehr zwischen Frankfurt und Mannheim beeinträchtigt, teilte die Deutsche Bahn mit. So wurde der Fernverkehr von Frankfurt über Worms nach Mannheim umgeleitet. Die Main-Neckar-Bahn fuhr nicht zwischen Bensheim-Auerbach und Hemsbach. Am frühen Montagmorgen hatte die Bahn alle Schäden behoben.

Ursache des Unwetters sei eine kräftige Gewitterzelle gewesen, die sich aus dem Pfälzer Wald in Richtung Odenwald bewegt habe, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. Dabei seien am Flugplatz Mannheim Windgeschwindigkeiten um die 80 Kilometer in der Stunde gemessen worden. Auch in anderen Regionen in Baden-Württemberg sei es mit dem Eintreffen einer Kaltfront zu Gewittern mit vereinzelten Sturmböen gekommen.