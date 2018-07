Von Michael Wilkening

Mannheim. Die Erwartungen an die japanische Nacht in der SAP Arena waren hoch. Die Akrobatikshow, offizieller Name: Japanese Gymnastics and Culture Night, am Dienstagabend sollte zu einem der Höhepunkte des Internationalen Deutschen Turnfests werden. Und genauso kam es. Die vielen Besucher der Veranstaltung bereuten ihr Erscheinen nicht, die Mischung aus sportlichen Höchstleistungen, Musik und Farben begeisterte.

"Das war Wahnsinn", schwelgte Friederike Wommer in Superlativen. Die Turnfest-Teilnehmerin aus Berlin stand nach dem Ende des Showaktes vor der SAP Arena und ließ das Gesehene noch einmal auf sich wirken. "Es hat so viel Spaß gemacht, sich das anzuschauen", sagte die 53-Jährige. Als immer noch aktive Turnerin war es für sie keine Frage, zum Turnfest in die Metropolregion Rhein-Neckar zu kommen. "Ich bin selbst im Einsatz, aber auch wegen der Shows hier", outete sie sich als Fan des bunten Rahmenprogramms: "Wo bekommt man so etwas denn sonst zu sehen?"

Wommer hatte zuvor mit knapp 4000 anderen Besuchern eine Show gesehen, die es meisterhaft verstand, Akrobatik und Musik miteinander zu verbinden. Die japanischen Trommler verzückten dabei ebenso wie die Kinder eines japanischen Kindergartens aus Düsseldorf, die zu den heimlichen Stars des Abends wurden.

Begeistert war auch Rainer Brechtken. Der DTB-Präsident lobte "die großartigen Emotionen, die hier geweckt werden." In einer kurzen Ansprache sagte er außerdem: "Es ist für uns eine große Ehre und gleichzeitig eine Freude, die Aktiven der Nippon Sport Science University in Mannheim begrüßen zu können." Brechtken ließ es sich nicht nehmen, das Programm komplett anzuschauen und sich davon verzaubern zu lassen.

Mehr als 300 Sportler waren aus Fernost mit dabei, um der SAP Arena ein bis dahin unbekanntes Erlebnis zu vermitteln. Spitzensport ist dort an der Tagesordnung, viele Konzerte und Shows gab es bereits, aber die Japanese Gymnastics and Culture Night bot Neues. "Was wir heute gesehen haben, ist beinahe einzigartig", sagte Brechtken.

Ein besonderer Höhepunkt war der Auftritt der Kabuki-Gruppe, die dem Nationaltheater Japans angehört. Sehr eindrucksvoll brachte das Team aus Tokio den Zuschauern die Besonderheiten der ostasiatischen Kultur näher. Mit historischen Gewändern und Masken entführten sie die Besucher in die historische Welt Japans. "Das waren für mich fast die schönsten Momente", schwärmte Friederike Wommer.

Den Japanern bedeutete die Teilnahme am Turnfest viel. "Ich mag Deutschland, und die Stimmung beim Turnfest ist toll", sagte Tatsuo Araki, Organisator der Show. Schon vor vier Jahren war die Japanese Gymnastics and Culture Night ein Teil der Veranstaltung, und es scheint nach den Erfahrungen von Mannheim sicher, dass die Asiaten auch in vier Jahren zum nächsten Turnfest in Berlin anreisen werden. Die Zuschauer dort dürfen sich freuen.