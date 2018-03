Von Harald Berlinghof

Speyer. Am Sonntag Hagelschauer in weiten Teilen der Region, dann folgten kühle Nachttemperaturen - und am Dienstag in höheren Lagen sogar noch einmal Schnee. Das klingt nun wahrlich nicht nach "Schnakenwetter". Trotzdem sind in den Rheinauen durch weitläufige Überflutungen der Flachwasserzonen bereits Zehntausende von Stechmücken ausgeschlüpft. Und die tummeln sich putzmunter im kühlen Wasser.

Auch wenn viele daran glauben, dass widrige Temperaturen den Biestern den Garaus machen, weiß es Norbert Becker, Wissenschaftlicher Direktor der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs), besser: "Da hätte die Evolution aber böse versagt, wenn die Stechmücken bei einem solchen kleinen Temperatur-Rückschlag gleich absterben würden. Die Biester sind inzwischen 100 Millionen Jahre auf unserem Planeten", so der Stechmückenexperte.

In der letzten Woche wurden deshalb bereits am Rhein südlich von Karlsruhe die Überschwemmungsflächen mit dem biologischen Bekämpfungsstoff Bti behandelt. Zum Einsatz kamen zahlreiche Helfer und ein Hubschrauber. Ab dem heutigen Mittwoch und in den kommenden Tagen stehen die rechtsrheinischen Bereiche von Philippsburg aus nordwärts auf dem Programm. Dabei sollen zuerst die Bereiche zwischen Hockenheim, Schwetzingen, Ketsch und Brühl mit dem Hubschrauber großflächig behandelt werden - wenn es der Wind zulässt. Dann soll es weiter gehen in Richtung Hessen.

Die niedrigen Temperaturen bewirken zwar kein Absterben der Mückenlarven; allerdings haben sie zur Folge, dass die Larven sich langsamer entwickeln, so dass für eine Bekämpfung mehr Zeit bleibt. Die Bekämpfung mit Bti ist nur sinnvoll, so lange die Larven im Wasser leben und sich dort ernähren. Etwa acht Grad Celsius haben die Kabs-Mitarbeiter in den Überflutungsflächen gemessen. Das reicht gerade noch zur Bekämpfung aus. Sind die Mücken erst einmal geschlüpft und in der Luft, ist die Bekämpfung mit Bti nicht mehr möglich.

So positiv sich die niedrigen Temperaturen für die Kabs auswirken, so negativ ist der teilweise stürmische Wind, der den Hubschrauber zeitweise am Boden hält. Die Zeit, die man auf der einen Seite durch die niedrigen Temperaturen gewinnt, geht auf der anderen Seite durch Verzögerungen beim Flug des Hubschraubers wieder verloren.

Von der Tigermücke, die von der Kabs in Freiburg und in Heidelberg nachgewiesen wurde, gibt es derweil eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht: Die von Hand durchgeführte Bekämpfung im Heidelberger Ochenskopf und in der nahe gelegenen Kleingartenanlage hat dank einer "tollen Mithilfe der Bevölkerung" gut funktioniert hat, wie Kabs Mitarbeiter Björn Pluskota betont. Die schlechte Nachricht: Der Tigermoskito ist prinzipiell wohl in der Lage, den heimischen Winter zu überleben. Es wird befürchtet, dass sich die eingeschleppte Mückenart möglicherweise dauerhaft in Deutschland etablieren kann. Eine erfolgreiche Überwinterung wäre dazu der erste Schritt.

In Sachen Zika-Übertragung will Norbert Becker Panik unbedingt vermeiden. Das Virus müsste erst einmal in Deutschland ankommen, dann von der Tigermücke aufgenommen und übertragen werden, sagt er. Außerdem müsste das Virus ebenfalls bei niedrigen Temperaturen überlebensfähig sein. "Das ist alles zusammen extrem unwahrscheinlich".