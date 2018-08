Von Philipp Weber

Mannheim. Soulklänge, Rockpassagen, Rap- und Ska-Einlagen, Gitarrenriffs - und vor allem: blitzsauberer Gesang. Ein Livekonzert mit den Söhnen Mannheims ist ein Erlebnis. Speziell im Capitol, wo die Mannheimer ihren "Söhnen" zu Füßen liegen - und wo es am Montagabend beim Auftaktkonzert zur neuen Tour kein Halten mehr gibt.

Schon lange vor Schluss wird selbst in den Logen getanzt. Teenager und Rentner feiern nebeneinander - und nehmen ihre Stars und Lieblingssongs mit dem Smartphone auf. Natürlich wollen die Ovationen auch nach zwei Zugaben nicht abebben.

Die Kontroversen rund um den Titel "Marionetten" haben am Montag weder der begeisternden Atmosphäre, noch der musikalischen Qualität geschadet. Und um es vorwegzunehmen: Der hoch umstrittene Song ist bei den Auftaktkonzerten zur Tour quer durch Mitteleuropa - am Dienstag folgte im Capitol eine Wiederholung - weder aufgeführt, noch klar erwähnt worden.

Zunächst aber strömen rund 1100 Fans in das frühere Kino am Neckar, wo die Söhne Mannheims vor ziemlich genau 20 Jahren ihre ersten Gehversuche unternommen haben. Der Formation gelingt ein gekonnter Mix aus Stücken aus dem neuen Album "MannHeim" und alten Hits. Die Söhne zählen nicht zu den Bands, die zu Beginn die Neuheiten abspulen, um dann zu den alten Krachern zurückzukehren.

Erste Jubelschreie ertönen, als die Söhne den neuen, lebensbejahenden Song "Guten Morgen" hören lassen. Stimmungsvoll geht es weiter - mit dem alten Friedenshit "Vielleicht". Danach spricht Sänger Henning Wehland zum Publikum: Auch er erwähnt die aktuelle Diskussion nicht, jedenfalls nicht explizit.

Hinter der Band liege eine hochintensive Probephase, sagt er: "Mit Höhen und Tiefen." Die Gruppe habe dabei aber nie ihren Zusammenhalt verloren. Ob dies eine Anspielung auf die letzten Tage ist?

Xavier Naidoo fällt an diesem Abend vor allem musikalisch auf. Er lobt das Publikum - oder promotet den neuen, melodiösen Song "Frühling", der zum erfolgreichsten Stück auf dem "MannHeim"-Album werden könnte. Gekonnt sind auch die Soulanleihen im Song "Wir leben im Jetzt". Ehe der Althit "Hier kommen die Söhne" die Stimmung abermals hochkocht. Sehr stimmungsvoll wird auch "Wenn ein Lied" interpretiert. Die Smartphones leuchten, das Publikum singt.

Dass das Lied "Marionetten" die Lippen der Söhne verlassen hatte, löst indessen weiter Widerspruch aus. Der Mannheimer Bundestagsabgeordnete Michael Schlecht (Linke) räumte auf Anfrage zwar ein, dass man zum Beispiel Kritik üben müsse, wenn "viel zu viele" Parlamentarier in erster Linie Wirtschaftsinteressen vertreten: "Das tut dieser Song aber nicht. Es fehlt die inhaltliche Differenzierung." Stattdessen bezeichne das Lyrische Ich Abgeordnete pauschal als Marionetten und wolle am liebsten jeden "in Fetzen zerreißen". Das sei ein Aufruf zur Gewalt, "den wir in unserem Land nicht gebrauchen können".

Auch die Grünen protestierten. Gerhard Schick - Mannheims wohl bekanntester Abgeordneter - zeigt sich enttäuscht: "Früher habe ich gerne Xavier Naidoos Musik gehört. Aber diese Hetze gegen uns Abgeordnete, dieser implizite Aufruf zur Gewalt ist verstörend und abstoßend. Ich hoffe, dass die Fans gegenhalten."

Die Stadträte Gerhard Fontagnier und Dirk Grunert fordern die Verwaltung dazu auf, die Zusammenarbeit mit Naidoo und den Söhnen zu stoppen. Mit "Marionetten" sei eine "rote Linie" überschritten. "Niemand leugnet das Recht auf künstlerische Freiheit. Allerdings gibt es auch das Recht, diesen Text und andere zu kritisieren und auf eine Zusammenarbeit zu verzichten." Dass die Söhne den Namen Mannheims mit solchen Songs hinaustragen, sei unerträglich.

Die Kritik zeigt offenbar Wirkung gezeigt. Laut einer am Dienstagabend verschickten Erklärung der Stadt suchen die Söhne Mannheims das Gespräch mit OB Peter Kurz. "Eine Klärung ist den Künstlern aufgrund ihrer Identifikation mit Mannheim wichtig. Auch weil sie die von der Stadt vertretenen Werte der Toleranz, Offenheit und Demokratie teilen." Das Gespräch findet in nächsten Tagen statt.