Erbach/Gossersweiler-Stein. (RNZ/dpa) Schreckens-Szenarien und Groß-Einsätze für die Feuerwehren gab es über das zurückliegende Wochenende bei Großbränden zunächst in der Südpfalz und dann im Odenwald. Dabei verloren zwei Menschen ihr Leben. Das Opfer des Feuers in Erbach im Odenwald konnte erst gestern identifiziert werden; zuvor hatte sich das hessische Landeskriminalamt (LKA) in die Ermittlungen eingeschaltet.

Eine brennende Kerze oder eine glimmende Zigarette haben vermutlich das Feuer mit einem Toten in Gossersweiler-Stein im Landkreis Südliche Weinstraße ausgelöst. Die Ermittler vermuteten einen fahrlässigen Umgang mit offener Flamme als Brandursache, sagte der Landauer Oberstaatsanwalt gestern. Hinweise auf einen Brandbeschleuniger seien nicht gefunden worden, man gehe daher von einem Unfall aus.

Bei dem Feuer in einem Wohnhaus war in der Nacht zum Samstag ein 60-Jähriger ums Leben gekommen. Seine 54-jährige Frau schwebte auch am Montag noch in Lebensgefahr. Die drei teils erwachsenen Kinder des Paares sowie zwei Rettungskräfte erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war das Feuer im Wohnzimmer im Bereich eines Sofas ausgebrochen. In der Asche sei ein Kerzenständer gefunden worden; das spreche dafür, dass eine Kerze den Brand ausgelöst haben könnte. Aber auch eine Zigarette komme in Betracht, da das Opfer geraucht habe. Der 60-Jährige sei auf eine Gehhilfe angewiesen gewesen und habe sich vermutlich nicht mehr selbst in Sicherheit bringen können. Seine Frau habe offenbar versucht, ihn zu retten, und sich dabei eine schwere Rauchgasvergiftung zugezogen. Bei dem Brand wurde das Einfamilienhaus schwer beschädigt, es kann derzeit nicht bewohnt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 100.000 Euro.

Nach dem tödlichen Wohnungsbrand in Erbach wurde der tote Mann am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft obduziert. Dabei haben sich nach Mittelung der Polizei von gestern keine Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben. Bei dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus war am Samstag ein 73-jähriger Bewohner ums Leben gekommen; vier weitere mussten wegen einer Rauchgasvergiftung behandelt werden. Der Schaden wird auf 80.000 Euro geschätzt.