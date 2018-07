Von Alexander Albrecht und dpa

Ludwigshafen. Der Fall ist bundesweit einmalig, und er nimmt immer neue Wendungen: Ein 13-Jähriger soll im letzten Jahr einen Anschlag auf den Ludwigshafener Weihnachtsmarkt versucht haben. Das Entsetzen ist groß, die Behördenmaschinerie setzt sich in Gang. Das Ziel: Der Deutsch-Iraker muss sich vom islamistischen Extremismus abwenden. Das Jugendamt der Stadt Ludwigshafen sucht nach einer Einrichtung, die sich des Kindes annimmt. Und kassiert mehr als 100 Absagen. Bis sich schließlich doch noch ein freier Jugendhilfeträger findet, der sich die Aufgabe zutraut. "Seit 5. April befindet sich der Junge an einem geschützten Ort außerhalb der Stadt, der den vom Landeskriminalamt gestellten Sicherheits- und pädagogischen Anforderungen gerecht wird", sagt Jugendamtsleiter Heinz-Jürgen May der RNZ. Weitere Details will er nicht nennen.

Wie erst jetzt bekannt wird, hatte einer der Betreuer ausgerechnet Kontakte zur salafistischen Szene, jener radikal traditionalistischen Richtung im Islam. "Wir waren absolut schockiert über diese Nachricht. Eine Stunde später war der Mann von der Betreuung abgezogen", sagt Christiane Rohleder, die Staatssekretärin im rheinland-pfälzischen Justizministerium. Sie habe den Vorgang eigentlich nicht öffentlich machen wollen, um die Resozialisierung des Jungen nicht zu gefährden. Der 30-Jährige, der nach einer Initiativbewerbung eingestellt worden war, sei bereits am 19. Mai nach einer Sicherheitsüberprüfung entlassen worden; zu diesem Zeitpunkt hatte er den Jungen schon drei Monate lang betreut. Laut May soll das Kind jedoch nie alleine mit dem Psychologen gewesen sein.

Cornelia Reifenberg, die Ludwigshafener Schul- und Jugenddezernentin, betont im RNZ-Gespräch, dass Personalangelegenheiten in die Verantwortung des Jugendhilfeträgers fielen. Dieser habe ihrem Kenntnisstand zufolge aber keine Fehler gemacht. "Es ist ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis verlangt worden - und das war tadellos", sagt Reifenberg. Im Gegensatz zu diesem Dokument gebe es für die Sicherheitsprüfung keine gesetzlichen Vorgaben.

Die Prüfung sei am 7. April nach Überlegungen beim Jugendamt und dem Landeskriminalamt (LKA) zusätzlich beschlossen worden. Die im Schichtdienst arbeitenden sieben Betreuer des 13-Jährigen - zwei Psychologen und fünf Pädagogen, dazu kommt noch ein Wachdienst - hätten ihre Einwilligung erklärt. Am 26. April sind die Ergebnisse zugestellt worden. Nach LKA-Erkenntnissen soll der 30-jährige Psychologe mit Wohnsitz in Baden-Württemberg neben "allgemeinen kriminellen Verstößen" bei salafistischen Werbeaktivitäten und Propagandaveranstaltungen teilgenommen haben, darunter eine Kundgebung im März 2014 auf dem Mannheimer Marktplatz. Allerdings gebe es keine Anhaltspunkte dafür, dass der Mann Straftaten geplant haben könnte.

Stellt sich die Frage, ob er seinen Schützling negativ beeinflusst hat. "Ich glaube das eher nicht", sagt Jugendamtsleiter May. Das radikalisierte Kind habe den 30-Jährigen am Anfang "nicht mal für voll genommen" und ihn sogar als "Weichei" bezeichnet. Nach und nach seien die beiden aber besser miteinander ausgekommen und der Psychologe von dem Kind akzeptiert worden.

May sieht durchaus Fortschritte in der persönlichen Entwicklung des 13-Jährigen: "Er macht sich viele Gedanken über seine Taten, auch pflegt er mittlerweile einen respektvolleren Umgang mit Frauen." Entsprechend geht das Jugendamt nicht davon aus, dass die Betreuung durch den entlassenen Mitarbeiter der angestrebten Deradikalisierung geschadet habe. Der strafunmündige Junge war nach Drohungen gegen seine Mitschüler vom Gymnasium geflogen, hatte wegen frecher Äußerungen in einigen Moscheen Hausverbot erhalten und sich vor dem versuchten Anschlag mit terrorverdächtigen Islamisten im Internet ausgetauscht.

May weiß aus Erfahrung, dass eine intensive 24-Stunden-Betreuung wie bei dem Jungen mindestens zwei Jahre dauert. Wie lange er in dieser Zeit "isoliert" bleibt, sei ungewiss. "Auf Dauer muss er mit Altersgenossen in Kontakt kommen. Er soll dann in einer Jugendgruppe unterrichtet werden", so der Behördenchef. Auch die vor 14 Jahren aus dem Irak nach Deutschland zugewanderten Eltern befinden sich in der geschützten Einrichtung, deren Fenster abgeschlossen sind. Laut May hat das Paar nach wie vor das Sorgerecht. Und es gebe auch keinen Grund, es ihnen zu entziehen, "schließlich sind die beiden sehr kooperativ".

Eine weitere Panne will Rheinland-Pfalz künftig ausschließen. Das Jugendministerium wolle als Konsequenz neue Betreuer des Jugendlichen schon vor Beginn der Tätigkeit genauer überprüfen lassen, kündigt Staatssekretärin Rohleder an. Das erscheint angebracht, denn auch der Nachfolger des abgezogenen Betreuers trat nach LKA-Angaben seinen Job ohne abgeschlossene Sicherheitsüberprüfung an, berichtet das ARD-Politikmagazin "Report Mainz" am Dienstagabend.

Er habe fünf Tage lang gearbeitet, ehe das Ergebnis der Prüfung festgestanden hat, sagt LKA-Chef Johannes Kunz. Das sei anders vereinbart gewesen. Kunz betont: "Das sind Abweichungen, die wir in Zukunft auf jeden Fall ausschließen müssen, weil wir sie in ihren Konsequenzen nicht abschätzen können."