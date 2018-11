Schwetzingen. (stek) In der Grenzhöfer Straße zwischen Breslauer Straße und Bahnübergang sowie in der Südtangente zwischen Bismarckplatz und Einmündung Markgrafenstraße gilt ab sofort Tempo 30 für die Verkehrsteilnehmer. Mit dieser Maßnahme will die Stadt die Schulwegsicherheit vor den bei den dort angesiedelten Grundschulen (Nordstadtschule und Südstadtschule) erhöhen.

Ordnungsamtsleiter Pascal Seidel begrüßt diese Maßnahme ausdrücklich: "Die Sicherheit unserer Kinder auf dem täglichen Schulweg ist uns ein Herzensanliegen. Gleichzeitig möchten wir damit die Kinder und vor allem die Eltern ermutigen, das Elterntaxi stehen zu lassen und die Kinder zu Fuß zur Schule gehen zu lassen. Denn nur so gewinnen die Kinder auch mehr Sicherheit und Selbstvertrauen im alltäglichen Straßenverkehr und lernen, eventuelle Gefahrensituationen zu erkennen und einzuschätzen. Außerdem ist das zu Fuß zur Schule gehen zuträglich für die Gesundheit der Kinder und die Klimabilanz und reduziert das tägliche Verkehrschaos vor den Schulen, das durch die sogenannten Elterntaxis verursacht wird."

Hintergrund für die Ausweisung der beiden Tempo 30 Bereiche ist die kürzlich erfolgte Änderung der Straßenverkehrsordnung (StVO). Danach ist abschnittsweise Tempo 30 auch an Hauptverkehrsstraßen möglich, sofern dort Seniorenheime, Schulen oder Kindergärten liegen.

Mit der Ausweisung der beiden Tempo 30 - Bereiche gilt jetzt an allen Straßen im Stadtgebiet, an denen Schulen liegen, eine Reduzierung der Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer. Lediglich in der Bruchhäuser Straße kann die Maßnahme nicht umgesetzt werden, da diese Straße als Ausweichroute für die B 535 gilt und somit dort keine Reduzierung auf Tempo 30 möglich ist. Hier ist allerdings ein breiter Geh- und Radweg auf der Seite der Schulen vorhanden und in Höhe des Kurpfalzrings über die Bruchhäuser Straße auch ein Fußgängerweg mit Ampel, was zur Sicherheit der Schüler beiträgt.