Von Stefan Hagen und Stefan Kern

Oftersheim/Karlsruhe. In ganz Oftersheim soll Tempo 30 gelten - so will es die Gemeinde. Doch die Rechnung wurde ohne das Regierungspräsidium in Karlsruhe gemacht. Für einen Teil der stark verkehrsbelasteten Heidelberger Straße hat die Behörde das Tempolimit wieder einkassiert - hier gilt jetzt Tempo 50. "Für viele Bürger hat das etwas von einem Schildbürgerstreich", weiß Bürgermeister Jens Geiß.

Um was geht es? Bereits seit längerer Zeit beschweren sich die Anwohner der Heidelberger Straße über den Durchgangsverkehr und vor allem über den Lärm. Intensiv mit der schwierigen Situation beschäftigt sich die daraus entstandene Bürgerinitiative "Wohnen und Verkehr". So hatte man vor geraumer Zeit den SPD-Landtagsabgeordneten Daniel Born eingeladen, damit sich der Politiker ein persönliches Bild von der Lage machen kann.

Born kam - laut einer Mitteilung seines Büros - zu dem Schluss, dass die Anwohner die Verkehrssituation zurecht bemängeln: "Wenn ich mir den Lärm anhöre, muss ich sagen: Wirklich gesund leben Sie hier nicht." Deshalb habe er sich bei der zuständigen Regierungsstelle in Karlsruhe eingesetzt und die Antwort sei prompt und ausführlich gekommen. In einem achtseitigen Antwortschreiben habe Regierungspräsidentin Nicolette Kressl auf die Regelungen der StVO verwiesen - zeige aber auch einen denkbaren Weg für die Kommune Oftersheim auf, so das Fazit des Sozialdemokraten.

Klar gehe daraus hervor, dass die zuständige Regierungsstelle sich an die Regelungen der bundesweit einheitlichen Lärmschutzrichtlinien für Straßenverkehr halten müsse. Nach diesen Bestimmungen habe lediglich einer uhrzeitbegrenzten Beschränkung des Tempos auf 30 Stundenkilometer in einem Teilabschnitt zwischen Mannheimer Straße und Kreuzung Robert-Koch-Straße/Fohlenweide zugestimmt werden können. "Die Heidelberger Straße/Mannheimer Straße stellt eine wichtige Verbindungsfunktion auch für innerörtliche Mobilität dar, die für Ziel- und Quellverkehr notwendig ist. Dennoch ist für mich klar, dass die ungesunde Situation im Hinblick auf Gesundheits- und Lärmschutz geändert werden soll", kommentiert der Schwetzinger Abgeordneter in seiner Mitteilung die umfangreiche Antwort.

Doch es gibt einen Hoffnungsschimmer: Nach baulichen Veränderungen in der Heidelberger Straße im Zuge einer geordneten städtebaulichen Maßnahme könne zur Unterstützung eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 Stundenkilometer nochmals geprüft werden, heißt es im Schreiben des Regierungspräsidiums. Hier sieht Born nun die Gemeinde Oftersheim wieder in der Pflicht, gegebenenfalls Maßnahmen der städtebaulichen Entwicklung anzugehen. "Es war mir klar, dass das Regierungspräsidium an Recht und Gesetz gebunden ist und auch die bisherigen Entscheidungen in diesem Kontext zu sehen sind. Aber trotzdem ist es mir wichtig, immer wieder auf die prekäre Situation in Oftersheim aufmerksam zu machen. Hier ist es zu laut und hier ist es ungesund - da stehe ich an der Seite der Anwohner", schreibt Born in der Mitteilung abschließend.

Die Entscheidung des Regierungspräsidiums in Karlsruhe ist für Bürgermeister Jens Geiß jedenfalls nicht nachvollziehbar. Diese Entscheidung sei am grünen Tisch gefällt worden", ärgert sich der Politiker. Schließlich habe es bis dato mit den Verantwortlichen im Regierungspräsidium noch keinen Termin vor Ort gegeben.

Und so gilt nun auf über 95 Prozent des kommunalen Straßennetzes Tempo 30 und auf weniger als fünf Prozent Tempo 50. Das Unverständnis in der Gemeinde sei groß, sagt Geiß. Gerade auch, weil das Projekt Tempolimit im nahen Altlußheim ohne Probleme über die Bühne zu gehen scheint. Man werde aber weiter um die 100 Prozent Tempo 30 kämpfen, betonte der Bürgermeister.