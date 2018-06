Mannheim. (dut) Nicht nur die Time Warp lockt jährlich Tausende Fans elektronischer Musik nach Mannheim. Wer es musikalisch noch härter möchte, kommt zum "Toxicator"-Festival, das an diesem Samstag ab 20 Uhr ebenfalls in der Maimarkthalle steigt. Rund 12.000 Fans des Hardcore-Techno werden erwartet. Mehr als 30 DJs präsentieren ihre Musik bis in die frühen Morgenstunden auf drei Floors.

Da es in dieser Szene nach Polizeiangaben vermehrt zu Drogenmissbrauch kommt, und aufgrund der Erfahrungen aus den vergangenen Jahren, werden die Beamten auch an diesem Wochenende verstärkt im Einsatz sein und Verkehrskontrollen durchführen, kündigte eine Sprecherin an. Besonders verheerend war die Bilanz im vergangenen Jahr: Für einen 27-Jährigen endete das Musikspektakel mit einer lebensgefährlichen Überdosis im Krankenhaus. 76 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz stellten die 80 Beamten bei Kontrollen im Umfeld des Festivals fest, acht Autofahrer mussten wegen des Verdachts auf Drogenbeeinflussung eine Blutprobe abgeben. Zudem behandelte der Rettungsdienst 60 Besucher wegen Drogenmissbrauchs, sechs wurden ins Krankenhaus gebracht, darunter der 27-Jährige.

Die Polizei appelliert daher an die Vernunft der Festivalbesucher. Da auch in diesem Jahr 16- und 17-Jährige in Begleitung von Erziehungsbeauftragten eingelassen werden, soll es zudem intensive Kontrollen geben, ob das Jugendschutzgesetz eingehalten wird. Gemeinsam mit dem Veranstalter hat die Polizei in diesem Jahr erstmalig auch einen eigenen Betreuungsabschnitt für Jugendliche eingerichtet. Hier werden die jungen Leute, die in Gewahrsam genommen worden sind, bis zur Abholung durch einen Erziehungsberechtigten von einem Jugendsachbearbeiter betreut.

Auch Diebesbanden trieben auf dem Festival ihr Unwesen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurden im vergangenen Jahr vereinzelten Besuchern Halsketten vom Körper gerissen. Die Polizei appelliert daher an die Besucher, Hals- oder Armketten nicht offen und für jedermann sichtbar zu tragen. Außerdem sollte nur so viel Bargeld mitgenommen werden, wie man benötigt. Geld, Papiere und andere Wertgegenstände sollten nah am Körper und möglichst nicht in Gesäßtaschen getragen werden. Auf Handtaschen oder Rucksäcke sollte man verzichten, diese können im Gedränge unbemerkt geöffnet werden.

Mit der Eintrittskarte reisen die Besucher des "Toxicator" mit allen Bussen, Straßenbahnen und Zügen der Deutschen Bahn (RE, RB und S-Bahn, 2. Klasse) im VRN-Gebiet kostenfrei. Die Rhein-Neckar-Verkehr Gesellschaft (RNV) setzt in der Zeit von Samstag, 23.32 Uhr, bis Sonntag, 5 Uhr, Shuttle-Busse als Linie E etwa alle 30 Minuten ab der Haltestelle SAP Arena S-Bahnhof über Maimarkt - Neuostheim - Weberstraße zum Mannheimer Hauptbahnhof ein. Von 5.14 Uhr bis 7.20 Uhr fahren die Zusatzbusse am Sonntag sogar etwa alle 15 Minuten.