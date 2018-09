Das letzte Mal stand der 'Taximörder' im Februar 2011 in Konstanz vor Gericht. Damals ordneten die Richter die Unterbringung in eine Psychiatrie an. Foto: Seeger

Von Armin Rößler

Wiesloch. Andreas Schlett ist seit sechs Jahren Direktor des Amtsgerichts Wiesloch. An einen vergleichbaren Fall in dieser Zeit kann er sich nicht erinnern: Am Montag, 23. April, wird im Amtsgericht "allerhöchste Sicherheitsstufe" gelten. Dann findet dort nämlich eine Verhandlung gegen Andrej W. statt, den "Taximörder vom Bodensee", der in der Region vor allem durch seine spektakuläre Flucht aus dem Psychiatrischen Zentrum Nordbaden (PZN) im Mai 2011 bekannt geworden ist.

Verhandelt werden an diesem Tag "im Grunde Bagatellen, verglichen mit dem, was er sonst noch auf dem Kerbholz hat", sagte Andreas Schlett gestern der RNZ. Im Februar 2011 war Andrej W. vom Landgericht Konstanz zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit Unterbringung in einer psychiatrischen Anstalt verurteilt worden, nachdem er eine Taxifahrerin getötet und eine zweite lebensgefährlich verletzt hatte.

Am 7. Mai 2011 war er aus dem PZN in Wiesloch ausgebrochen und erst am Tag darauf nach einer Großfahndung der Polizei wieder gefasst worden. Um die Einbrüche, Diebstähle und Sachbeschädigungen, die der "Taximörder" während dieser Flucht begangen hat, wird es in der Verhandlung vor dem Wieslocher Amtsgericht nun gehen.

So hat W. bei Einbrüchen in zwei Gartenhäuser in Baiertal eine Baseballmütze und ein Mountainbike (im Wert von 250 Euro) gestohlen. Mit dem Rad fuhr er nach Zuzenhausen, wo er versuchte, den Kofferraum eines Opel Corsa zu öffnen. Als dies misslang, schlug er mit einem Pickel die Heckscheibe des Wagens ein und entwendete Kleinigkeiten wie ein Einwegfeuerzeug und zwei CDs im Wert von 20 Euro - bei einem Sachschaden von 1500 Euro. Aus einem weiteren Gartenhaus in Zuzenhausen stahl er später noch ein Fernglas und mehrere Schraubenzieher im Wert von 50 Euro. Am Amtsgericht Wiesloch bereitet man sich nun auf eine besondere Situation vor: Nicht in der Verhandlung selbst, aber wegen des Drumherums. Andreas Schlett rechnet damit, dass das Gericht an diesem Tag für mindestens zwei oder drei Stunden "wie abgeriegelt" sein wird. Man habe bereits im Psychiatrischen Zentrum angefragt und die Antwort erhalten, dass der Mann als "hoch gefährlich" gelte und auch von der Öffentlichkeit als "brisanter Fall gesehen" werde.

"Dort gilt allerhöchste Sicherheitsstufe, er hat immer Hand- und Fußfesseln an", sagte der Amtsgerichtsdirektor. Das wird nach seinen Worten auch bei der Verhandlung so sein, sodass "eine Flucht nicht ohne die Hilfe Dritter möglich sein wird". Auch mehrere Polizeibeamte werden anwesend sein. Weitere Maßnahmen hat laut Schlett der Vorsitzende des Gerichts, in diesem Fall Richter Wolfgang Matt, festzulegen.

So sei damit zu rechnen, dass sich Besucher am Eingang des Gerichtssaals einer Kontrolle zu unterziehen haben, eventuell sogar einer Identitätskontrolle oder Leibesvisitation. Als Zeugen zur Verhandlung geladen sind zwei Polizeibeamte und die vier Geschädigten. Auch der Gutachter des Mordprozesses in Konstanz wird anwesend sein, ebenso für den Fall der Fälle ein Dolmetscher, da Andrej W. Deutsch-Russe ist. An möglichen Zuhörern wird man laut Schlett im Saal 1 des Amtsgerichts rund 40 Personen unterbringen, mehr Platz ist nicht vorhanden.