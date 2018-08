Von Kirsten Baumbusch

Schwetzingen. Was ist Erfolg? Vielleicht, wenn jemand wie der 64-jährige Ex-Boxer und Ex-Sträfling Charly Graf von sich selbst sagen kann, dass er einst ein "hochgradig asozialer Kotzbrocken" war und derselbe Mensch heute als Rettungsanker für Jugendliche gilt, die auf die schiefe Bahn zu geraten drohen. Oder, wenn die in Wilhelmsfeld lebende 29-jährige Hockeyspielerin Lydia Haase ihrer Olympiateilnahme entgegen fiebern kann.

Oder, wenn die junge, kreative Kommunikationsdesignerin Gina Schöler aus Mannheim sich selbst als Ministerin für Glück und Wohlbefinden erfindet und zwischenzeitlich sogar in den Berliner Ministerien als ernst zu nehmende Gesprächspartnerin in Sachen Wertewandel gilt.

Leicht hätte der Hirsch-Talk von Rolf Kienle ins Trudeln geraten können bei so verschiedenen Gästen zum Thema "Mut und Motivation". Doch wer die Motivation auf ihren Ursprung, das lateinische Verb "movere" (bewegen oder antreiben) zurückführt, kommt dem dieses Trio verbindenden roten Faden auf die Spur. Alle drei wirken auf eine gelassene Art in sich ruhend und konzentriert, gleichzeitig streben sie dynamisch auf ein Ziel zu.

Das indes liegt nicht in weiter Ferne, sondern ist schon fast zum Greifen nah. Oder ist es vielleicht so, dass der Weg schon das Ziel ist? Auf alle Fälle sind sie allesamt Macher, die sich nicht so leicht von Widrigkeiten abhalten lassen und manchmal auch das Unmögliche möglich machen. Zum Beispiel Gina Schöler: Die junge Kommunikationsdesignerin aus Mannheim war fasziniert davon, dass der kleine Himalaya-Staat Bhutan das Bruttonationalglück zum Maßstab seines wirtschaftlichen Handels gemacht hat.

"Wie wäre so etwas bei uns?", fragte sie sich mit einigen studentischen Mitstreitern. Um auch entsprechende Wirkung zu haben, wurde daraus das Ministerium für Glück und Wohlbefinden. Der Plan ging auf. Zwischenzeitlich buchen Bahnmanager ihre Seminare ebenso wie das Justizministerium. "Es geht nicht um Zwangsbeglückung", stellt sie klar, denn die Wege zum Wohlbefinden und zur Sinnerfüllung sind so individuell wie die Menschen selbst.

Aber als Geländer, um sich auf den Weg zu machen und nicht abzustürzen, da ist sie gerne behilflich. Denn, so Gina Schöler, "es ist schon erstaunlich, wie vielen Menschen es in unserer Gesellschaft nicht gut geht, obwohl es ihnen doch eigentlich gut gehen müsste".

Geld hilft nur bedingt, weiß die Ministerin. Zwar steigt das Glücksempfinden, bis ein gewisser Lebensstandard erreicht ist, dann bleibt es gleich. Und das, was die meisten Menschen als Glücksförderer empfinden, ist ohnehin fast ohne Geld zu haben: Natur, Tiere, Kinder, liebe Menschen und Kaffee.

Für Lydia Haase ist es gewiss der Sport. In einer nach Hockey verrückten Familie aufgewachsen, hat die Liebe zum Schläger früh von ihr Besitz ergriffen. Jetzt hofft die Lehrerin für Sport, Deutsch und Religion, die in Hettingen bei Buchen arbeitet, in Wilhelmsfeld wohnt und in Mannheim trainiert, dass in Sachen Rio und Olympia alles klar geht. Lydia Haase gilt vielen jüngeren Spielerinnen als Vorbild an Willensstärke und Disziplin - auch das anscheinend ein Faktor für Ausgeglichenheit. Dazu kommt noch die große Spielfreude der Stürmerin. Mentales Training ist da unabdingbar. "Auf die eigene Stärke gucken", nennt die Nationalspielerin ihr Rezept. Und was macht sie, wenn sie einen Schlag so richtig versemmelt? "Der Nächste sitzt". Das sagt ihr dann sofort ihr innerer Motivator.

Ängste zu überwinden, hat Lydia Haase gelernt. Und das versucht sie auch ihren kleinen Schülerinnen und Schülern zu vermitteln. Wer sich vor etwas fürchtet, sollte an eine Situation denken, die gut geklappt hat. Das stärkt und verhindert Blockaden. "Kämpfe für Dein Leben", heißt das Buch, in dem Charly Graf seinen Weg aus der Barackensiedlung mit der alkoholkranken Mutter, ins Boxer- und später Zuhältermilieu, seine Freundschaft mit einem RAF-Terroristen in Stammheim und dann seine Wandlung zum Sozialarbeiter ehrenhalber beschrieben hat. Es war ein langer Weg, bis er erkannte, dass "Gewalt etwas für Feiglinge ist" und viele aggressive Menschen von Ängsten geschüttelt sind. Da, wo der Sohn eines dunkelhäutigen US-Gefreiten und einer Mannheimer Mutter aufwuchs, galt das Recht des Stärkeren. Und obwohl er schon als Siebenjähriger mit Boxen begann, dominierte Furcht sein Leben. Daneben entwickelte er sich zum harten Hund mit ellenlangem Strafregister.

Erst die Freundschaft mit dem schmächtigen Ex-Terroristen Peter-Jürgen Boock im Gefängnis, dem er zum Sportlehrer wurde, ermöglichte dem Ex-Boxer Zugang zur Literatur und Psychologie. Er begann sein Leben neu auszurichten. "Für keinen ist es je zu spät", lautet heute sein Credo.

Und sogar mit seiner Mutter hat er seinen Frieden gemacht. Die besuchte er in ihrer Sterbestunde mit seinen, von ihm betreuten schwierigen Jugendlichen, im Krankenhaus. Die gemeinsam vergossenen Tränen spülten das Leid hinweg und machten der Vergebung Platz.