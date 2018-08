Von Jan Millenet

Mannheim. Am Samstag, 8. Juni, laden die städtischen Jugendhäuser Vogelstang und Herzogenried laden zum traditionellen Mannheimer Streetdance-Wettbewerb ein. Zahlreiche Tänzerinnen und Tänzer bereiten sich schon jetzt mit einfallsreichen Choreografien auf ihren Auftritt vor. Streetdance ist ein Mix aus Breakdance, Jazzdance, Funk und Soul mit individuellen Improvisationen und fasziniert inzwischen ein immer größeres Publikum. Beim Wettbewerb im Jugendhaus Herzogenried wird in Gruppen getanzt, aber jede Teilnehmerin oder jeder Teilnehmer kann auch seinen oder ihren eigenen Stil einbringen.

"Kreativität, Ideenreichtum, Bewegungslust und Musikalität stehen im Mittelpunkt dieser besonderen jugendkulturellen Veranstaltung", sagt Ariane Reiter, Projektleiterin für Tanzgruppenarbeit im Jugendhaus Herzogenried, und freut sich mit ihren Kolleginnen aus dem Organisationsteam auf ein breites Teilnehmerfeld.

Eine Streetdance-Mannschaft, die an dem Wettbewerb teilnehmen will, sollte mindestens aus drei und maximal aus zwölf Tänzern bzw. Tänzerinnen bestehen. Eine kompetente Jury bewertet Choreografie, Technik und Synchronität, die Kreativität der Kostüme und Effekte sowie den Gesamteindruck des jeweiligen Auftritts. Preisgelder von insgesamt 1300 Euro sind bei diesem Wettbewerb zu gewinnen. Tanzgruppen aus Freizeiteinrichtungen, Schulen aber auch private Initiativen erhalten außerdem die Chance, sich für die landesweite "Best-of-Streetdance-Show" am 29. Juni in Grenzach-Wyhlen zu qualifizieren.

In den Wettbewerbspausen im Jugendhaus Herzogenried wird ein Freestyle-Wettbewerb durchgeführt, bei dem die Sieger mit Urkunden und Medaillen ausgezeichnet werden. Dabei treten einzelne Tänzerinnen und Tänzer gegeneinander an. Daher sind auch alle interessierten Freestyler an diesem Tag ins Jugendhaus eingeladen. Zusätzlich werden Choreografien und Special Acts aus dem Projekt S!NG die Gäste und Teilnehmer unterhalten.

Die Wettbewerbe finden am Samstag, 8. Juni, in der Zeit von 14 bis 20 Uhr in den drei Altersklassen 6 bis 11 Jahre, 12 bis 15 Jahre und ab 16 Jahren statt. Die Show einer Gruppe sollte mindestens zwei und maximal vier Minuten dauern. Die Startgebühr pro Gruppe beträgt zehn Euro.

Info: Informationen und Anmeldeformulare gibt es auch im Internet unter: www.majo.de/jugendhaus-herzogenried. Anmeldeschluss für den Wettbewerb ist am 3. Juni.