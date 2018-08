Von Anna Becker

Schwetzingen. Sie ist eine der wichtigsten, wenn auch empfindlichsten Verbindungen in der Stadt: Wer den Schlossplatz passiert, fährt unweigerlich über die Karlsruher Straße aus der Innenstadt heraus. Die Einbahnstraße stand daher jetzt im Fokus der Bürgerversammlung im Rahmen des "Forums mobiles Schwetzingen." Oberbürgermeister René Pöltl begrüßte rund 60 Gäste im Josefshaus, wo auch Prof. Dr. Ing. Christoph Hupfer gespannt auf die Inspirationen seitens der Bürger wartete.

Der Moderator der Versammlung gab einen Überblick über die vielfältigen Anforderungen an die Straße und ihre Zukunft. Dahinter verbergen sich nicht nur technische und gesetzliche Regelwerke, sondern auch die Wünsche der Anwohner und Passanten. Die in manchen Passagen gerade einmal acht Meter breite Straße ist damit Diener vieler Herren, "eine idealtypische Lösung ist nicht möglich", so Hupfer. Bereits im Bürgerworkshop im Februar 2013 waren Ideen gesammelt worden, woraus sich Vorschläge entwickeln ließen.

So könnte die Karlsruher Straße weiterhin als Einbahnstraße genutzt werden - mit beidseitigem Bürgersteig oder mit Bürgersteig und Radweg auf einer Seite und einem schmalen Trottoir auf der anderen Seite. Oder aber mit einem Rad- und Fußweg einerseits und einem breiteren Fußweg auf der anderen Seite. Alle drei Varianten würden jedoch nur noch eine Fahrbahnbreite von 3,20 bis 3,50 Metern zulassen. Derzeit ist die Fahrbahn 4,25 Meter breit.

Die Bürger verstanden den Hinweis Pöltls, dass es sich hier "um eine große Maßnahme handelt, die in der Umsetzung auch Belastungen mit sich bringt." Entsprechend formulierten sie die Fragen an die Verwaltung und Verkehrsplaner. Eindeutig formulierte sich der Wunsch, dem Fahrradverkehr, der vom Bismarckplatz kommt, eine legale Möglichkeit einzuräumen, bis zum Schlossplatz zu gelangen. Der Bedarf, so das Publikum einig, sei gegeben. Auch eine Reduzierung des Tempos - bislang 50 Kilometer pro Stunde - solle Entlastung schaffen. Nach rund 90 Minuten gaben die Bürger schließlich auf Nachfrage von Pöltl ihr Votum zugunsten der Variante zwei in der Präsentation ab (s. Grafik). Diese reduziert die Karlsruher Straße als Fahrbahn auf 3,50 Meter Breite.

Auf der linken Seite - Fahrtrichtung Bismarckplatz - könnte ein 1,25 Meter breiter Fußweg entstehen. Auf der rechten Seite sieht die Planung einen 2,95 Meter breiten Weg vor, der von Fußgängern und Radfahrern genutzt werden kann.