Von Harald Berlinghof

Plankstadt. Man kann gespannt sein, wie das "Straßenbahn-Referendum" am 25. Mai ausgehen wird. Ob die laut vernehmbaren Straßenbahngegner eine Mehrheit bilden oder ob es eher eine schweigende Mehrheit für die Bahn gibt. Tatsächlich führen in den Informationsveranstaltungen und den Bürgerversammlungen stets die Straßenbahngegner das große Wort.

Befürworter sind nur ganz gelegentlich dort auszumachen. So war es auch in der jüngsten, eher spärlich besuchten Bürgerversammlung in der Mehrzweckhalle. Nur einmal gab es an diesem Abend spontanen Applaus für Bürgermeister Jürgen Schmitt, als er darauf hinwies, dass auch Leute zur Versammlung gekommen seien, die sich für die vorgetragenen Fakten unvoreingenommen interessieren.

In den ersten zehn Minuten musste Schmitt als Versammlungsleiter gleich zwei Mal zu mehr Sachlichkeit aufrufen. Vorwürfe wie "Grimms Märchen" oder andere abfällige Bemerkungen bis hin zu höhnischem Gelächter veranlassten das Gemeindeoberhaupt, darauf hinzuweisen, dass er der Hausherr der Veranstaltung sei und die Fragerunde erst nach den Präsentationen stattfinden würde.

Man habe inzwischen drei Bürgerinformationsveranstaltungen durch geführt, eine Begehung des Streckenverlaufs und weitere Workshops, an denen sich die Bevölkerung beteiligen konnte. Und der Gemeinderat habe einstimmig inklusive der Stimme des Bürgermeisters die jetzige Bürgerversammlung beschlossen und auch den Bürgerentscheid, der parallel zur Gemeinderatswahl und zur Europawahl stattfinden wird.

"Dort kann jeder mit Ja oder mit Nein stimmen, ob er die Straßenbahn will oder nicht. Und die Entscheidung ist bindend für den Gemeinderat und die Kommunalverwaltung. Dieses Ergebnis kann theoretisch nur mit einem erneuten Bürgerentscheid aufgehoben werden. Der wäre aber nur zulässig, wenn sich eine neue Situation ergeben würde", betonte Schmitt. "Jeder weiß, worüber er abstimmt. Ich wünsche mir, dass ein eindeutiges Ergebnis dabei herauskommt. Entweder so oder so. Das schlimmste wäre ein ganz knappes Ergebnis. Das will niemand."

Norbert Buter, Projektleiter der RNV, erläuterte noch einmal das geplante Projekt, seinen Verlauf und die zu erwartenden Kosten. Neu war dabei nur der Streckenverlauf auf Schwetzinger Gemarkung und die damit verbundenen veränderten Kosten für Plankstadt (siehe Berichterstattung auf der Seite "Metropolregion"). Auch dass das Mäuerchen vor der katholischen Kirche nun unangetastet bleiben kann, war erstmals zu hören.

Ansonsten gab es eigentlich nichts Neues zu berichten, auch die Einwendungen der Besucher brachten keine neuen Aspekte zutage. Es ist kein Geheimnis, dass sich die unmittelbaren Anwohner vor den Erschütterungen und dem Lärm einer vorbei fahrenden Straßenbahn fürchten. Da kann Buter noch so viel über gummigelagerte Schienen und eingehauste Räder erzählen, Eisen rollt auf Eisen. Das ist bei Straßenbahnen nun einmal so. Und wie "leise" die Bahnen sind, kann sich jeder in der Römerstraße in der Heidelberger Weststadt anhören.

Die Argumente sind eigentlich ausgetauscht. Eine Zeitersparnis durch die Straßenbahn, kein Umsteigen mehr in Eppelheim, eine direkte Anbindung an die Bahnhöfe in Heidelberg und Schwetzingen, mehr Bequemlichkeit, eine durchgängige Barrierefreiheit und geringere Schadstoffemissionen gehören zu den Vorteilen. Eine Verkehrsgefährdung in der engen Plankstadter Durchfahrtsstraße, hohe Kosten bei der Errichtung der Linie und spürbare jährliche Betriebskosten für das Gemeindesäckel, nur noch drei Straßenbahnhaltestellen statt vier Bushaltestellen und damit verbundenen längeren Wegen für die Nutzer gehören zu den Nachteilen.

Was das Thema Immobilienpreise angeht: Zu vermuten ist, dass die Häuser direkt an der Linie an Wert verlieren, die Gebäude im dahinter liegenden Umfeld dagegen an Wert gewinnen. Schmitt hofft außerdem auf zusätzliche Einwohner, wodurch die Betriebskosten für die Straßenbahn aufgewogen werden könnten aufgrund erhöhter Zuweisungen des Landes.

Bekanntlich ist jeder Einwohner rund 1000 Euro jährlich wert.