Von Jan Millenet

Mannheim. Club- und Diskotheken-Besitzern steht der Angstschweiß auf der Stirn: Sollten die Gema-Gebühren im kommenden Jahr wie geplant um ein Vielfaches ansteigen (wir berichteten bereits ausführlich), droht mancher Diskothek sogar die Schließung. Grund genug für den neuen "Verein Eventkultur Rhein-Neckar", zu einer Podiumsdiskussion in die Popakademie zu laden.

Die Bezirksdirektorin der Gema (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte) Stuttgart, Barbara Gröger, sah sich dabei 15 emotional geladenen Gästen, zum großen Teil Clubbesitzer, gegenüber. Mit dabei war auch Hans-Christoph Bruß, Geschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Baden-Württemberg. "Wir kämpfen für Sie", sicherte er den Anwesenden zu. Die Dehoga versuche alles, um die "untragbaren" Gebühren abzuwenden. Er sei sich sicher, dass es lange dauern werde. "Daher wollen wir bis dahin eine Interimsvereinbarung mit der Gema, denn die Tarife treten schon ab dem 1. April 2013 in Kraft", so Bruß. Für viele könne das schon den Ruin bedeuten. Doch die Gema habe bis jetzt eine Interimsvereinbarung abgelehnt, die darauf zielt, die Gebührenstruktur bis zu einem rechtskräftigen Gerichtsbeschluss beim Alten zu belassen.

Das Problem für die Clubbesitzer besteht laut Christoph Bruß darin, dass sie sich den Wünschen ihrer Gäste anpassen müssen - eine moderne Einrichtung, neue Technik beispielsweise. "Da aber nicht klar ist, wie hoch die Gema-Abgaben sein werden, stellt sich für die Clubbesitzer die Frage, ob sich Investitionen überhaupt noch lohnen", erklärte Bruß. Die Folge: Stillstand und Investitionsrückgang.

Mit Bruß' Ausführungen wurde Barbara Gröger gleich in die Verteidigungsposition gedrängt: "Wir wollen keine Gelddruckmaschine anwerfen, sondern lediglich die Tarife einfacher, gerechter, transparenter machen", sagte sie. Ziel sei es, die Urheber der Musik, die auch in Clubs und Diskos gespielt wird, gerechter zu entlohnen.

Das, so wurde deutlich, sehen Clubbetreiber und Dehoga auch ein. "Aber die Erhöhung um massive Summen ist nicht abbildbar", entgegnete Felix Grädler, der Vorsitzende von Eventkultur Rhein-Neckar. Er kritisierte eher die Umverteilung der Gema-Gebühren auf die Künstler und stellte die Frage in den Raum, ob anstelle einer Tarifreform nicht eine Gema-Reform sinnvoller wäre. Denn: "Irgendwie passen die Clubs da nicht rein. Sie sorgen ja auch für die Popularität der Künstler", meinte Grädler.

Laut Barbara Gröger sei die Gema immer noch verhandlungsbereit - und weitere Verhandlungen stünden bereits an. Jedem Einzelnen bot sie außerdem an, den persönlichen Tarif im Vorfeld auszurechnen, damit die Clubbesitzer wissen, was auf sie zukommt. Und einem Punkt stimmten alle zu: Man müsse aufeinander zugehen und sich zuhören - das sei der einzige Lösungsweg.