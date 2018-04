Von Stefan Kern

Hockenheim. Die Stadt ist Lautstärke und kleinere Beben gewohnt. Diese kommen meist vom Hockenheimring. Am vergangenen Wochenende allerdings lag die Quelle dafür klar in der Stadthalle. Rund 800 Tanzwütige versammelten sich zur siebten "Starmove Championship" und verwandelten die Rennstadt für ein paar Stunden in ein El Dorado für Musik und Tanz. Dabei riss die Atmosphäre auch ausgewiesene Tanzmuffel mit. Peter Berner, eigentlich nur als Chauffeur der Tänzer dabei, war schon nach wenigen Minuten voll im Fieber und begeisterte sich für die ausgefeilten Choreografien. "Dass das hier so abgeht, habe ich nicht erwartet."

Und tatsächlich. Das Niveau der Darbietungen war sowohl bei den über als auch bei den unter 15-Jährigen beeindruckend. Ausgefeilte Kostüme und Choreografien, die denen der Profis in nichts nachstehen, lösten bei Publikum Jubel und Gekreische aus.

In verschiedenen Kategorien übernahmen die jungen Tänzer Choreografien aus den neuesten Beyoncé- und Justin-Bieber-Clips und ergänzten diese durch eigene "Moves". Dabei machten es die vielen Tänzer der Jury wahrhaftig nicht leicht. Die Tänze fanden für den Laien fast alle auf höchstem Niveau statt und waren voller Raffinesse. Am Ende war der Tanztag ein Win-win-Ereignis für alle. Am Ende gewannen die Gruppen der "Dance Academy - moments for live" aus Bad Säckingen und die beiden Juniorsolisten Quan Peter Nguyen aus Dortmund und Dana Müller aus Karlsruhe.

Gewinner waren aber alle Teilnehmer. Die 14-jährige Emilie brachte es auf den Punkt. "Mir geht es nur ums Tanzen." Ein Satz, den wohl alle 800 der anwesenden Tänzer unterschrieben hätten. Für sie ist es das Größte - und zwar völlig unabhängig von Platzierungen.