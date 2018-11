Schwetzingen. (stek) Die Stadtwerke und das Mannheimer Unternehmen MVV Energie haben den bestehenden Betriebsführungsvertrag für die Fernwärmeversorgung in der Großen Kreisstadt um fünf Jahre bis Ende 2019 verlängert. Martina Braun und Dieter Scholl, Geschäftsführer der Stadtwerke, sowie Dr. Anton Bergmann, Bereichsleiter Netzservices bei der MVV, unterzeichneten den Vertrag im Beisein von Oberbürgermeister Dr. René Pöltl im Rathaus.

"Es freut mich sehr, dass wir die bewährte Partnerschaft der Stadtwerke mit der MVV Energie bei der Fernwärmeversorgung fortsetzen können", betonte Pöltl. "Die Fernwärme ist nicht nur für Schwetzingen, sondern für die gesamte Region eine wichtige Säule einer nachhaltigen Energieversorgung."

"Die Zusammenarbeit mit den Stadtwerken stellt für die MVV Energie einen bedeutenden Baustein unseres regionalen Engagements dar", sagte Bergmann.

"Wir als Stadtwerke werden in Zukunft noch mehr direkten Kontakt zu unseren Fernwärmekunden haben", betonte Geschäftsführer Scholl.

Aktuell nutzen rund 1360 Haushalte in Schwetzingen und Oftersheim sowie zahlreiche öffentliche Gebäude rund 80 Millionen Kilowattstunden umweltfreundliche Fernwärme pro Jahr. Über das Fernwärmenetz werden unter anderem das Freizeitbad Bellamar, Kreiskrankenhaus, Hebel-Gymnasium und Schulmensa, Schloss, der komplette Stadtteil "Schälzig", das Gebiet rund um den Schlossplatz einschließlich St. Pankratius sowie das Oftersheimer Neubaugebiet "Nord-West" versorgt.

Die MVV betreibt dieses Netz für die Stadtwerke. Diese Aufgabe umfasst unter anderem Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten am Fernwärmenetz sowie Ingenieurleistungen für die Fernwärme-Netzanschlüsse. Die Fernwärme leistet damit auch in Zukunft als umweltfreundliche Wärmeversorgung einen Beitrag zur Energiewende. Die im Großkraftwerk Mannheim in hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplung erzeugte Fernwärme spart im Vergleich mit einer Wärmeversorgung durch einzelne Heizungen pro Jahr rund 300 000 Tonnen Kohlendioxid ein. Der Liefervertrag wurde erst vor Kurzem bis Ende 2023 verlängert.