Von Sabine Hebbelmann

Rhein-Neckar. Das Geschäft mit Altkleidern blüht. Auch im Rhein-Neckar-Kreis tummeln sich immer mehr gewerbliche Sammler, denn die weltweite Nachfrage nach "Secondhandware" ist ungebrochen. Auch karitative Organisationen sammeln häufig nicht mehr selbst, sondern bekommen von gewerblichen Sammlern einen Teil des Erlöses, wenn sie ihr Logo zur Verfügung stellen.

Seit der Novellierung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes am 1. Juni 2012 ist indes klar: Neben anderen Abfällen sind auch Altkleider aus privaten Haushalten grundsätzlich dem öffentlichen Entsorgungsträger zu überlassen. Privatunternehmen dürfen Sammlungen nur durchführen, wenn diese angemeldet und von der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde nicht untersagt wurden.

"Wir wollen unserer Verpflichtung nachkommen", sagt Gerhard Barthel, Betriebsleiter des Logistikstandorts Dossenheim der AVR. Die Abfallverwertungsgesellschaft des Rhein-Neckar-Kreises plant eine eigene Altkleidersammlung und hat dieses Jahr einen Modellversuch in Dielheim und Heddesheim durchgeführt. Nach vorheriger Anmeldung wurden die Kleider und Schuhe direkt am Grundstück abgeholt. Zwar sei das Angebot eher verhalten angenommen worden, aber grundsätzlich und von Seiten der Logistik, habe die Sammlung funktioniert, berichtet Barthel.

Ab dem kommenden Jahr will die AVR Kommunal GmbH im Kreis flächendeckend haushaltsnahe Altkleidersammlungen durchführen. Die Sammlungen finden alle zwei Wochen statt. Kleidung kann, ähnlich wie Sperrmüll oder Schrott, zu bestimmten Terminen angemeldet und an die Straße gestellt werden. "Die Erlöse sind bei uns besser aufgehoben als bei Privaten", betont Barthel.

Es wird erwartet, dass sich die Sammlung stabilisierend auf die Abfallgebühren auswirkt. Außerdem soll vermieden werden, dass Altkleider im Restmüll landen. Schon seit Juni ist es möglich, getragene Kleidungsstücke und Schuhe in speziellen Kleidercontainern bei den Abfallanlagen der AVR Kommunal GmbH in Sinsheim, Wiesloch, Ketsch und Hirschberg kostenlos anzuliefern. Bei der Verwertung will die AVR nach eigenen Angaben ihre Partner gezielt und nach strengen Kriterien auswählen und auch karitative Organisationen mit ins Boot holen. Demnach sollen nur zertifizierte und inländische Verwerter zum Zuge kommen. Sie müssten Rechenschaft ablegen, was mit den Altkleidern geschieht und würden jedes Jahr von einem Prüfunternehmen wie TÜV oder Dekra geprüft, erklärt Barthel. Eine entsprechende Satzung über die Altkleidersammlung der AVR wurde im Ausschuss für Technik und Umwelt des Kreises beraten und wird im Dezember dem Kreistag zum Beschluss vorgelegt. Die Zustimmung gilt als wahrscheinlich.

Wird sie gut angenommen, dürfte die Sammlung auch dazu beitragen, den gewerblichen Marktteilnehmern das Wasser abzugraben und die wachsende Zahl illegaler Container und Sammeleimer vor der Haustür einzudämmen.