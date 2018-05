Mannheim. (dpa) Wegen Mordes an einer Austauschstudentin aus Litauen und anderer schwerer Straftaten hat die Mannheimer Staatsanwaltschaft eine lebenslange Haftstrafe für den Angeklagten gefordert. "Die Absicht, sich in den Besitz fremder Wertgegenstände zu bringen, zieht sich wie ein roter Faden durch die Taten", sagte Oberstaatsanwalt Oskar Gattner am Mittwoch in seinem Plädoyer vor dem Landgericht.

Der 41 Jahre alte Angeklagte hatte gestanden, die 20-Jährige im Oktober 2013 ermordet zu haben. Er soll außerdem eine Frau und zwei Jugendliche überfallen und zum Teil schwer verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft forderte zudem eine Unterbringung in Sicherungsverwahrung.