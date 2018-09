Von Stephanie Kuntermann

Heidelberg/Rhein-Neckar. Sie brachen nachts in Spielhallen ein, hinterließen einen Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro und erbeuteten rund 165 400 Euro. Fünf vollendete und zwei versuchte Einbrüche gingen auf das Konto einer rumänischen Einbrecherbande, gegen die am Donnerstag im Heidelberger Landgericht das Urteil erging: Richter Edgar Gramlich sprach Haftstrafen zwischen zwei Jahren sowie vier Jahren und sieben Monaten aus.

Vorangegangen war dem, wie der Vorsitzende mit einem Stoßseufzer bemerkte, eine "aufwendig durchgeführte Hauptverhandlung": Fünf Verteidigerinnen, elf Zeugen, umfangreiches Beweismaterial, drei Dolmetscher und fünf Verhandlungstage waren notwendig, um die Beweisaufnahme abzuschließen. Während vier Angeklagte Geständnisse ablegten, stritt einer die Beteiligung an den ersten drei Einbrüchen ab, sodass das Gericht für seinen Schuldspruch Indizien heranzog: DNA-Spuren wurden untersucht, Fotos von Überwachungskameras in Augenschein genommen und Zeugen befragt.

Am Ende war für die Kammer klar: Auch dieser Mann, der unmittelbar nach einem Einbruch einen Betrag von 2000 Euro nach Rumänien schickte, war von Anfang an in das Tatgeschehen eingebunden, strafrechtlich ein Zusammenschluss "zur fortlaufenden Begehung von Raub oder Diebstahl". Die Taten seien nach mehrmaligem Ausspähen professionell vorbereitet, Bewegungsmelder mit Lack oder Kleber besprüht worden; eine Methode, die ein Angeklagter bereits bei einem früheren Einbruch in Augsburg "lernte".

Wie er waren auch seine Mittäter zum Teil einschlägig vorbestraft; nach Auffassung des Gerichts handelte es sich um "reisende Täter, die nach unserer Überzeugung nur nach Deutschland einreisten, um Straftaten zu begehen", so Gramlich. So seien zwei Angeklagte im September 2014 eingetroffen, um bereits am 27. September beim Einbruch ins "Fortuna"-Spielcasino St. Leon-Rot mitzuwirken. Die beiden seien nicht Gründer der Bande gewesen, "sondern sie sprangen auf einen fahrenden Zug auf".

Weshalb für sie auch das geringste Strafmaß - je zwei Jahre - verhängt wurde. Weil sie aber "nicht an der nächsten Haltestelle ausstiegen", sondern dabei blieben, und weil sie zudem keine "Randfiguren", sondern an den Taten, der Vorbereitung und dem Auskundschaften beteiligt waren, wurden auch ihre Haftstrafe am Ende nicht zur Bewährung ausgesetzt.

Das Strafmaß entsprach insoweit dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Anders im Falle des teils nicht geständigen Angeklagten, dessen Urteil mit drei Jahren und zehn Monaten deutlich milder ausfiel als die fünf Jahre, die der Staatsanwalt gefordert hatte.

Ob er Rechtsmittel einlegen wolle, könne er jetzt noch nicht beurteilen, sagte er der RNZ. Die Verteidigerin des Mannes, Rechtsanwältin Anne Patsch, war nach Rücksprache mit ihrem Mandanten dagegen sicher: "Wir fordern Freispruch für die drei ersten Taten."

Falls die Urteile - im Zweifelsfall auch nach einem Revisionsverfahren - rechtskräftig werden, gilt jedenfalls folgendes, wie Gramlich gegenüber der RNZ erklärte: Die Rumänen können in ihr Heimatland abgeschoben werden, nachdem sie jeweils die Hälfte ihrer Strafe abgesessen haben.