Auch vom Ufer aus wurde gesucht, aber es gab keine Spur von dem Nichtschwimmer, der in den Fluten untergegangen war.

Bis zum Einbruch der Dunkelheit suchten am Sonntagabend die Rettungskräfte mit Booten den Rhein nach dem vermissten Mann ab - ohne Ergebnis. Fotos: Priebe

Von Peter Wiest

Speyer/Oberhausen-Rheinhausen. Alles Suchen blieb erfolglos: Ein 37-jähriger Mann ist im Rhein bei Speyer höchstwahrscheinlich ertrunken. Rund 200 Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr und der DLRG versuchten am Sonntagabend bis zum Einbruch der Dunkelheit, den Mann zu finden; danach wurde die Suche abgebrochen.

Nach Mitteilung der Wasserschutzpolizei Germersheim von gestern war der 37-Jährige Nichtschwimmer. Er hatte mit zwei Arbeitskollegen im Rhein gebadet und war plötzlich im Wasser untergegangen. Offenbar hatte er sich dabei am Boden irgendwie verhakt. Einer seiner Kollegen versuchte noch, ihm zu Hilfe zu kommen und ihn aus dem Wasser zu heben, was jedoch misslang, weil sich der Mann plötzlich wieder vom Grund löste und von der Strömung mitgerissen wurde. Der erschöpfte Helfer konnte sich nur noch selbst ans Ufer retten.

Augenzeugen benachrichtigten umgehend die Rettungsdienste. An der Suche nach dem Vermissten waren Einsatzkräfte diesseits und jenseits des Rheins mit mehr als 50 Fahrzeugen, zwei Rettungshubschraubern und etwa 25 Booten beteiligt. Der Einsatz erstreckte sich auf beide Seiten des Rheins, zwischen der Rheinbrücke in Speyer bis nach Oberhausen-Rheinhausen. Auch gestern wurde der Fluss nochmals von der Wasserschutzpolizei abgesucht.

Die Rettungskräfte am Rhein waren am Sonntag gleich aufgrund mehrerer Vorfälle im Großeinsatz. Zeitgleich mit dem Untergehen des 37-Jährigen gab es im gleichen Flussabschnitt Unfälle mit Jet-Skis. In der Rheinmitte waren dabei zwei Jet-Ski-Fahrer zusammengestoßen. Sie konnten laut Wasserschutzpolizei von anderen Sportbootführern geborgen und den Rettungskräften übergeben werden; beide wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Um die gleiche Zeit kenterte zudem auf dem Rhein ein weiterer mit zwei Personen besetzter Jet-Ski. Die beiden Mitfahrer wurden geborgen und ans Ufer gebracht; sie blieben unverletzt.