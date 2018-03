Zwei Frauen stehen an Helmut Kohls Grab, das umzäunt ist. Nach Angaben der Speyerer Stadtverwaltung sei das Objektiv der Kamera im Baum so ausgerichtet, dass man die beiden nicht auf den Bildern sehen würde. Foto: Gerold

Speyer. (lrs/cab) Es ist schon traurig. Als "Kanzler der Einheit" gefeiert, hat Helmut Kohl zu Lebzeiten großen Anteil daran gehabt, dass Mauern, Stacheldraht und Wachtürme eingerissen wurden. Und nun ist sein Grab auf dem Friedhof des Speyerer Domkapitels nicht nur von einem grünen, einen Meter hohen Zaun umgeben, sondern wird auch noch von einer Kamera überwacht. Aus Sicherheitsgründen. Schilder hatten das in den vergangenen Tagen schon angekündigt. Wie die Stadt Speyer gestern bestätigte, wurde die Videokamera bereits am Donnerstag im Auftrag von Helmut Kohls Witwe, Maike Kohl-Richter, in einem Baum installiert.

Nach Angaben aus dem Rathaus ist das Objektiv so ausgerichtet, dass im angrenzenden Adenauer-Park und vor dem Zaun am Grab niemand erfasst wird. Ob die Kamera allerdings schon Bilder liefere, wisse man nicht, hieß es in der Pressestelle der Verwaltung. Doch damit nimmt es die Stadt genau. Das von Kohl-Richter beauftragte Sicherheitsunternehmen sei dazu aufgefordert worden, schriftlich über die Scharfschaltung des Geräts zu informieren und den Bildausschnitt zu dokumentieren. Sobald die Kamera übertrage, würden die zwei am Grab postierten Sicherheitsleute abgezogen. Und der Metallzaun soll immerhin nur ein Provisorium sein. Also wird dieser wieder abgebaut, wenn Kohls Grab endgültig gestaltet ist. Das wäre sicher auch im Sinne des Altkanzlers.