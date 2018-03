Frankenthal. (dpa-lrs) Der Prozess um eine Raubserie in Speyer hat am Donnerstag vor dem Landgericht Frankenthal begonnen. Das teilte ein Justizsprecher mit. Angeklagt sind drei Männer im Alter von 20 bis 23 Jahren. Sie sollen im August und Dezember vergangenen Jahres eine Filiale eines Pizza-Lieferservices, zwei Tankstellen und eine Spielothek in Speyer überfallen haben. Laut Anklage waren sie im unterschiedlichen Ausmaß an den Taten beteiligt, bei denen sie insgesamt rund 6500 Euro erbeutet haben sollen. Die Männer, die bei der Polizei einschlägig bekannt sind, haben die Taten zum Teil gestanden. Sie sitzen in Untersuchungshaft.