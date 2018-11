Von Peter Wiest

Speyer. Für die Narren ist es, wenn sie ganz ehrlich sind, dann doch eher eine ernste Sache - wenngleich natürlich mit heiteren Komponenten. Schließlich werden sie sonst nicht immer nur mit Ruhm und Ehre überhäuft. Einmal im Jahr allerdings sollte das schon so sein - und in der hiesigen Region geschieht es schon traditionell gleich zum Jahresauftakt, gleichsam als Startschuss in die neue närrische Saison. Dann verleiht die Vereinigung Badisch Pfälzischer Karnevalsvereine in Speyer die Verdienstorden, die sich die Narren landauf und landab in den zurückliegenden Jahren mit ihrem Engagement erworben haben.

Hintergrund > Goldene Löwen mit Brillanten erhielten aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung: Uwe Bär (Blau Weiß Hockenheim). Jürgen Müller (Gowe Mannheim-Wallstadtt). Karin Reichelt-Bühler (Feuerio Mannheim). Hans-Jürgen Herrenkind, Werner Treiber (Eppelheimer Carneval Club). Friedrich Frey, Martin Räpple, Wolfgang Wernet (Ex-Prinzen Mannheim). Dieter Degreif, Volker Waldi (Karneval Club Nußloch). [+] Lesen Sie mehr > Goldene Löwen mit Brillanten erhielten aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung: Uwe Bär (Blau Weiß Hockenheim). Jürgen Müller (Gowe Mannheim-Wallstadtt). Karin Reichelt-Bühler (Feuerio Mannheim). Hans-Jürgen Herrenkind, Werner Treiber (Eppelheimer Carneval Club). Friedrich Frey, Martin Räpple, Wolfgang Wernet (Ex-Prinzen Mannheim). Dieter Degreif, Volker Waldi (Karneval Club Nußloch). Bettina Möltgen (Kollerkrotten Brühl). > Goldene Löwen ging an: Jasmin Becker, Sandra Schiller (Astoria Störche Walldorf). Irene Pfefferkorn, Ramona Seidel Polizei Heidelberg). Daniel Brock (Blau-Weiß Heidelberg). Gabi Beisel, Adelheid Ehrhard, Willi Ehrhard, Nicole Fortunati, Anna-Christina Maisch, Katrin Weiß, Angelika Wiedemann (Pfaffengrunder Karnevals Gesellschaft). Uwe Keck, Pedro Marin (Odenheimer KG). Alexandra Becker (Blau-Rot Malsch). Britta Mächtel, Isabell Weikert (Mobäre Kronau). Reinhard Graß, Franz Schleicher, Monika Weixler, Rainer Weixler, Sandra Werner (Frösche St. Ilgen). Hannelore Hochhaus (Schwetzinger CG). Sven Hofmann (Mannheimer Traditionscorps). Vanessa Hauser, Francesca Supressa (Grün-Weiß Oftersheim). Ordentliche Menschen ... Mona Krawczyk, Simone Müller, Sandra Riedinger, Dieter Wäsch, Nina Zimmermann (Eulenspiegel Eberbach). Werner Weber (Grün-Weiß Schönau). Dieter Mayer, Desiree Neumann (Gowe Mannheim-Wallstadt). Rolf Remmele, Klaus Söhnchen, Sabrina Neuwirth (Carneval-Club Waldhof). Anja Kiesser, Willibald Knopf, Oliver Rück, Reiner Windisch (Perkeo Heidelberg). Verena Breitner, Thomas Walter, Claudia Wolter, Stefan Wolter (Blau-Weiß Wiesloch) Vanessa Kuppels (Blau-Weiß Plankstadt). Cornelia Razzino (Reihener CV). Thorsten Seifert (Kurpfälzer Trabanten). Nina Vogel (Hockenheimer CG). Willi Haag, Sara Nitzsche (Feuerio Mannheim). Rüdiger Ihrig (Edinger Kälble). Helga Eibel, Meike Hilkert, Lena Hohenadel, Philipp Kaschel, Jasmin Schilling, Kim Schneider (Weinheimer Blüten). Silvia Huckele (Eppelheimer Carneval Club). Marcel Luksch, Roland Kohl, Heinz Merkel, Julia Nagy, Marina Wolf (Rohrhöfer Göggel). Nadine Herbig, Karin Raule, Natalie Raule, Anette Wieder (Hirschhorner Ritter). Angela Faul, Jutta Jöhl, Barbara Porter (Lallehaag Feudenheim). Bianca Ehlert, Nadine Hillengaß, Marcus Schmitt (Narhalla Ketsch). ... aus der Kurpfalz Bernd Dörfer, Wolfgang Herb, Christoph Hessenauer, Angelika Müller, Svenja Schleweis, Bianca Silbereis, Heinz-Peter Spellerberg (Karneval-Klub Nußloch). Stefan Röger (Kollerkrotten Brühl). Jens Maier (Fröhlich Pfalz Mannheim). Christine Hörner (Schbarglbadscha Graben-Neudorf). Sandra Fuhrer (Die Luxe Altlußheim). Thomas Gerboth, Benjamin Müller, Markus Scheurich (Kuckuck Eberbach). Dieter Augstein (Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalsvereine). wit

Die Vereinigung bildet mit insgesamt 394 Karnevalvereinen, Gesellschaften, Gilden, Zünften und Corps den zweitgrößten Regionalverband im Bund Deutscher Karneval (BDK). Organisatorisch ist sie aufgeteilt in vier Bezirke: Nordbaden mit 121 Vereinen, Mittelbaden mit 104 Vereinen, die Vorderpfalz mit 125 Vereinen und die Westpfalz mit 44 Vereinen. Sie ist in ihrer Funktion eine Art "Dachgesellschaft" für sämtliche Fastnachtsvereine in der Metropolregion - und vergibt mit den "Goldenen Löwen" die begehrtesten Auszeichnungen in diesem närrischen Metier.

Dabei gelten strenge Regeln für die Verleihung eines solchen "Goldenen Löwen. Ihn erhalten all diejenigen Narren, die ununterbrochen elf Jahre lang als Präsident oder Sitzungspräsident fungiert haben - oder aber zweimal elf Jahre lang ununterbrochen als Büttenredner, in einer Tanzgarde, im Ballett oder gesanglich aktiv waren für die Sache der Fastnacht. Und auch, wer ebenso so lange ein Funktionärsamt ausübt, musiziert oder in der Jugendarbeit tätig ist, bekommt einen "Goldenen Löwen".

Noch begehrter allerdings sind die "Goldenen Löwen mit Brillanten": Die ultimativen Verdienstorden schlechthin für jeden Fastnachter. Besser und mehr geht dann wirklich nicht mehr. Einen solchen brillantbesetzten Löwen erhält, wer 22 Jahre nach der Verleihung eines Goldenen Löwen noch immer aktiv ist und damit dann die närrische Zahl von vier mal elf Jahren fastnachtlichen Engagements erreicht hat.

Dass von Jahr zu Jahr immer mehr Narren Träger eines "Goldenen Löwen mit Brillanten" werden, wertet denn auch nicht nur Jürgen Lesmeister als ein ausgesprochen positives Signal. Der Präsident der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalsvereine konnte so jetzt in Speyer das begehrte Stück nicht weniger als 40 Fastnachtern aus Baden und der Pfalz umhängen - und das waren immerhin zehn mehr als noch im letzten Lahr, als ebenfalls bereits ein neuer Rekord aufgestellt worden war.

Auch die Zahl der "normalen" Goldenen Löwen steigt alljährlich. Waren es 2016 noch 330, so wurden jetzt nicht weniger als 348 Narren damit ausgezeichnet. Wie ebenfalls in den Vorjahren, waren unter den erfolgreichen "Löwenjägern" wieder Frauen in der Überzahl: 201 Goldene Löwen gingen an Närrinnen; 147 erhielten männliche Narren. Und dass es für die Fastnacht weder nach oben noch nach unten irgendwelche Altersgrenzen gibt, bewiesen ein 83-Jähriger und eine 24-Jährige als ältester beziehungsweise jüngste neue Löwenjäger.

Aufgrund der Vielzahl der mit Orden ausgezeichneten Narren wird die Veranstaltung in der Speyerer Stadthalle seit längerer Zeit in mehreren "Blöcken" durchgeführt. Umrahmt wurden diese jetzt unter anderem von den Kurpfälzer Trabanten sowie den jungen Gardetänzern von Feurio Mannheim.