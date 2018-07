Von Harald Berlinghof

Mannheim. Gelbe Hydraulikschläuche, die kaum einen Zentimeter dick sind, führen zu den 24 Hydraulikpressen. Und auch die koffergroßen runden Pressen selbst sind optisch nicht so sehr beeindruckend - um so mehr allerdings ist es die Kraft, die dahinter steckt. Mit einem Druck von 76 bar stemmen die Pressen die rund 750 Tonnen schwere, 120 Meter lange Autobahnbrücke aus Stahl und ihren Betonbelag Zentimeter für Zentimeter in die Höhe. Etwa zehn Zentimeter pro Stunde bewegt sich so die gesamte Brücke, auf der die beiden südlichen Fahrbahnspuren der Autobahn 656 in Richtung Heidelberg liegen, aufwärts.

Der Verkehr wurde für diesen Kraftakt rund 30 Stunden lang ab Samstag Abend komplett in beiden Richtungen gesperrt. Ab dem heutigen Montagmorgen, so sah es zumindest die Planung des Baustellen-Managements gestern vor, soll wieder die daneben liegende Gegenspur für Fahrzeuge aus beiden Richtungen offen sein.

Allerdings bleibt es im Baustellenbereich bei einer Maximalgeschwindigkeit von 40 Stundenkilometern inklusive "Blitzer", was manchem Pendler übel aufstößt. "Das war eine Auflage der Polizei, wegen der Enge der Baustellen-Fahrspuren und einem eventuellen Begegnungsverkehr von Lastwagen", sagt dazu Ralph Eckerle, der als Projektleiter vom Regierungspräsidium Karlsruhe die Situation vor Ort beobachtet.

Die Stahlbrücke stammt aus dem Jahr 1934/1935 und wurde damals als Teil einer der ersten Autobahnen in Deutschland ohne Standspur gebaut. Der Stahl der Brücke ist heute marode - und die darauf liegende Stahlbetondecke brüchig. Große Brocken sind aus dem Beton heraus gebrochen und lassen einen ungehinderten Blick auf die Stahlarmierung im Beton zu.

Aus Sicherheitsgründen wird deshalb die gesamte Brücke erneuert. Bis Frühjahr 2018 soll der südliche, jetzt heraus-gehobene Teil ersetzt, verbreitert und mit einer Standspur ausgestattet sein. Danach kommt die nördliche Seite der Brücke an die Reihe, so dass sich die Autofahrer bis Ende 2019 oder Anfang 2020 mit einer Baustellensituation in diesem Teilbereich der A 656 arrangieren müssen. 19,5 Millionen Euro wird das ganze Projekt inklusive der Schallschutzwände und einem neuen Fahrbahnbelag zwischen der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim und der Unterführung Neckarhäuser Straße kosten, so Bauleiter Volker Staudacker.

Was das Projekt so besonders macht, ist die Tatsache, dass unter der Brücke zehn Gleise der Bahn verlaufen, auf denen vom ICE bis zu Güterzügen alles unterwegs ist. Das Anheben der Brückenteile kann nur erfolgen, wenn die Bahnstrecke darunter komplett für den Zugverkehr gesperrt ist. "Und das erfordert viel Verhandlungsgeschick", so Eckerle. "Ohne Bahngleise wäre die Brückensanierung für uns eine normale Baustelle. So aber ist es eine Herausforderung".

Der Abbruch der eigentlichen Betonfahrbahn und auch der Brückenteile aus Stahl - bis auf die statisch wichtigen Elemente - kann ohne Bahnsperrung und auch ohne Komplettsperrung der Autobahn erfolgen, nachdem die Brücke angehoben worden ist. Dafür wurde über das zurückliegende Wochenende eine 26-stündige Komplettsperrung mit der Bahn ausgehandelt - was auch für die Bahn eine logistische Herausforderung darstellt. Während der Sperrung waren die regionalen Bahnkunden auf einen Schienenersatzverkehr angewiesen; die Fernzüge wurden weiträumig umgeleitet.

"Wir sind zuversichtlich, dass der Zugverkehr morgen früh ab 4 Uhr wieder rollen wird", war Ralph Eckerle gestern Abend davon überzeugt, dass alles weiter planmäßig verlaufen würde - wie dies bis dahin ja auch der Fall war. Dementsprechend dürfte die A 656 zwischen Heidelberg und Mannheim ab heute Morgen wieder durchgehend befahrbar sein.