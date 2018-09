Schwetzingen/Eppelheim. (rie) "Es ist ein umsichtiger und sinnvoller Schritt in die richtige Richtung", so lautete das Fazit aller Beteiligten bei der kürzlichen Bekanntgabe des Zusammenschlusses der beiden kirchlichen Sozialstationen Eppelheim und Schwetzingen. "Unsere Mitarbeiter werden sich jetzt umgehend an den neuen Namen ihres Arbeitgebers gewöhnen müssen", witzelten der geschäftsführende Vorstand Peter Wöhrlin und Pfarrer Martin Schäfer als Vorsitzender des Verwaltungsrates der Schwetzinger Seite.

Dieser lautet jetzt "Kirchlicher Pflegedienst Kurpfalz e.V.". "Dass wir zusammengehen werden, zeichnete sich schon länger ab", verriet neben Schäfer und Wöhrlin auch Kerstin Hagloch-Mitzkewitsch, die in Eppelheim Sozialbeirätin war und jetzt Verwaltungsrätin des neuen, gemeinsamen Gremiums ist. Die formellen Schritte, wie auch die genaue Abstimmung des neuen Konzeptes hätten etliche Monate in Anspruch genommen. Die Pflegedienstleiterinnen Regina Tretzka (Eppelheim) und Heike Wies (Schwetzingen) beschrieben die Verbesserungen für ihre Bereiche: "Unsere Pflegeteams werden stärker, effizienter, und wir können bei Engpässen flexibler reagieren. Außerdem verfügen wir jetzt über eine große Anzahl von Fachkräften mit besonderen Zusatzqualifikationen, die ein höheres Leistungsspektrum garantieren." Gemeinsam könne man voneinander profitieren. Nach derzeitigem Stand sind in Schwetzingen 230 Pflegepatienten zu versorgen, in Eppelheim sind es 180, wobei auch der Heidelberger Stadtteil Pfaffengrund in diese Zuständigkeit gehört. Pfarrer Schäfer und Peter Wöhrlin versicherten, dass beide Dienste auf Augenhöhe zusammengegangen seien. Die Besetzung der Dienste bleibe bestehen.

"Natürlich nutzen wir im Verwaltungsbereich auch Synergieeffekte, die sich durch unsere Vereinigung ergeben", betonte Wöhrlin. Er nannte dabei die Buchhaltung, das Personal- und Abrechnungswesen, wie auch die Qualitätssicherung, die zusammengefügt werden. Um seinen Arbeitsplatz müsse sich niemand Gedanken machen.