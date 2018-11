Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. Die Burg Rötteln in Südbaden als imposante mittelalterliche Wehranlage mit Vorburg und Oberburg gehört dazu. Auch die Burgfeste Dilsberg mit dem begehbaren Brunnenstollen. Und natürlich auch das zum Unesco-Welterbe zählende Zisterzienserkloster Maulbronn. Die Schlösser Heidelberg, Mannheim und Schwetzingen sind sowieso dabei. Schlösser, Gärten, Burgen, Ruinen und Klöster sind seit mehr als 30 Jahren sein Metier - und seine Leidenschaft. Inzwischen ist Andreas Falz gerade 60 Jahre alt geworden. Und seit genau 25 Jahren wohnt er da, wofür andere Eintritt bezahlen müssen: Direkt im Schwetzinger Schlossgarten.

Um einen der schönsten Wohnplätze in der Region beneiden ihn viele. Als dem "Herrn über die Schlösser" steht ihm aber das "neue Hofgärtnerhaus" aus dem Jahr 1900 des Hofgärtners Gustav Unselt, der auch den Schwetzinger Meisterschuss züchtete, gewissermaßen einfach zu. Seit 1981 kann Andreas Falz die Bezeichnung "Herr der Schlösser" zu Recht tragen: Für die Schlösser in Mannheim, Heidelberg und Schwetzingen war er vor Ort lange als Regierungsdirektor zuständig. Nach der Umstrukturierung der dem Stuttgarter Finanzministerium nachgeordneten "Staatlichen Schlösser und Gärten" (SSG) vor fünf Jahren ist Falz Fachbereichsleiter - und als solcher seither zuständig für den Betrieb von gleich elf Schloss- und Klosterverwaltungen, die insgesamt 60 Liegenschaften des Landes betreuen: Schlösser, Gärten, Klöster, Burgen und Ruinen. So reicht sein Zuständigkeitsbereich von der eingangs erwähnten Burg Rötteln bei Lörrach im Süden bis zum Barockschloss Mannheim im Norden und zum Kloster Wiblingen bei Ulm im Osten.

"Unser Kernauftrag ist Vermittlung und Präsentieren", betont Andreas Falz. "Wir wollen keine Käseglocke über die historischen Gebäude und Gärten stülpen, sondern die Menschen daran teilhaben lassen. Der moderne Souverän ist ja das Volk, nicht mehr der Fürst", so Falz. Gegen einige Widerstände musste er ankämpfen, bis es möglich wurde, auch im Schwetzinger Schlossgarten Großveranstaltungen durchzuführen. 17 000 Besucher kamen dann 1991 zu Jose Carreras; nicht weniger zu Placido Domingo 1993. Und beim Lichterfest vor wenigen Tagen waren es sogar 20 000 Menschen.

Doch die 60 Objekte, die man bei den "Staatlichen Schlössern und Gärten" betreut, sind längst nicht alles, was es im Südwesten an historisch bedeutsamen Anlagen gibt. Mindestens fünf mal so viele nicht minder bedeutsame sind in privatem Besitz, teilweise noch dem der Fürstenhäuser. Deshalb wurde jetzt vom Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Michael Hörrmann, dessen Stellvertreter Andreas Falz ist, ein informeller Arbeitskreis "Schlösser und Gärten Baden-Württemberg" - ohne die Bezeichnung "staatliche" - gegründet, in dem sich Privateigentümer Anregungen, Ideen und Informationen bezüglich einer Öffnung für Besucher holen können.

"Der Begriff Vermarktung wird in Verbindung mit historischen Gebäuden gelegentlich leicht negativ verstanden. Deshalb sprechen wir lieber von einem Bildungsauftrag, dem wir mit unserer Arbeit gerecht werden", sagt Andreas falz. Das Öffnen, Bewahren und Entwickeln dieser Kulturschätze von höchstem Rang sei "unsere zentrale Aufgabe". Immerhin sei es mit einem spannenden Angebot an Themenführungen gelungen, wieder Heidelberger auf das Heidelberger Schloss zu holen, nennt der oberste Schlossherr ein Beispiel dafür, wie das funktionieren kann: "Jahrzehntelang waren dort fast ausnahmslos Touristen".