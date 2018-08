Von Stefan Kern

Schwetzingen. Natürlich war es nicht der erste Spargelsamstag in der kurfürstlichen Residenz, die Schwetzinger haben schließlich einige Erfahrung, ihren Spargel zu würdigen. Aber so wie am vergangenen Samstag haben sie ihr weißes Gold dann doch noch nie gefeiert. Vom Schlossplatz über die Carl-Theodor-Straße und die Mannheimer Straße bis hin zu den Kleinen Planken und der Dreikönigsstraße wurde dem königlichen Gemüse und der kurfürstlichen Kultur im 1250. Jahr Schwetzingens auf so ziemlich jede erdenkliche Art gehuldigt. Theater, Musik, kulinarische Höchstflüge, buntes Treiben und sogar eine Reise durch die Jahrhunderte machten den Spargelsamstag zu einem wahrhaft gelungenen Ereignis. Kein Wunder, dass die elfjährige Sarah es mit "Heute ist einfach ein super Tag" auf den Punkt brachte.

Dass es ein besonderer Tag werden könnte, hatte sich bereits am Morgen im Rahmen der Eröffnung angedeutet. Neben Oberbürgermeister René Pöltl versammelten sich auf der Bühne vor dem Schloss Delegationen aus allen Partnerstädten plus der Abordnungen der beiden Hofstaaten Schwetzingen und Lunéville sowie fast 20 Hoheiten rund um Spargel, Wein, Bier, Braugerste und Rosen. Ein Bild für die Ewigkeit und eine Kulisse, vor der sich das Stadtoberhaupt sichtlich wohlfühlte.

Nach dem offiziellen Auftakt ging es dann bis abends auf der Bühne vorm Schloss und auf der Kleinen-Planken-Bühne Schlag auf Schlag. Musikverein-Stadtkapelle Schwetzingen, die "Nature Boy Explorer" aus der amerikanischen Partnerstadt Fredericksburg, Cris Cosmo und die Alte-Wollfabrik-Formation "The News" rockten den Schlossplatz. Und auf der Bühne auf den Kleinen Planken zündeten Grundschulkinder und zahlreiche Vereine ein kleines Feuerwerk voller Musik und Tanz.

Lustige Wettkämpfe

Ein Highlight des Spargelsamstages kam aber übrigens ganz leise daher. Die Zeitreise auf der Carl-Theodor-Straße faszinierte Klein und Groß gleichermaßen. Auf kleinen Schautafeln wurden Persönlichkeiten von der Rittergemeinschaft Erligheimer des 14. Jahrhunderts mit ihrer Wasserburg über die Kurfürsten Johann Wilhelm (1658 bis 1716), Carl Philip (1661 bis 1742) und dem legendären Carl Theodor (1724 bis 1799) bis hin zu Menschen, die Schwetzingen zutiefst geprägt haben, wie der Hofastronom Christian Mayer (1719 bis 1783), Gartenbaudirektor Nicola Pigage (1723 bis 1796), der Naturwissenschaftler Karl-Friedrich Schimper, Fahrraderfinder Karl Drais (1785 bis 1851), Gewerkschafter Louis Lingg (1864 bis 1887), der Arzt und Revolutionär Heinrich Tiedemann (1813 bis 1895) sowie die Wohltäterin Clementine Bassermann (1825 bis 1910) und der Brauer Hans Hirsch, vorgestellt. Neben den Tafeln standen kleine Zeitreise-Bühnen, die Gauklern, Hofnarren, Zauberern und Geschichtenerzählern eine Plattform boten und eigentlich alle Besucher in ihren Bann zogen. Angesichts dieser Tafeln und der Darbietungen auf den Zeitreise-Bühnen wurde förmlich spürbar auf wie vielen Schultern wir stehen und was wir den Altvorderen alles zu verdanken haben. Abgerundet wurde das Ganze mit einem Mittelalterlager inklusive beeindruckender Schwertkämpfe und einer historische Handwerksmeile. Alles durchdacht, kurzweilig und sehr informativ.

Wieder etwas lauter ging es bei den beiden traditionellen Wettbewerben auf dem Schlossplatz zu. Beim Spargelschälwettkampf gewannen die Schwetzinger um Bürgermeister Matthias Steffan gegen die Mannschaft aus Karlshuld/Neu-Schwetzingen um Bürgermeister Karl Seitle. Und auch beim Spargelscheesenrennen hatte das Team "Vun Schwetzingen" mit Pöltl an der Spitze die Nase vor dem Team "Net vun Schwetzingen" mit der Frontfrau Mary Greenlaw, Bürgermeisterin von Fredericksburg vorne.

Hungrig von der Wanderung durch die Jahrhunderte und den vielen Ereignissen lockten kulinarische Grüße in fester und flüssiger Form aus den Partnerstädten, vom Arbeitskreis Asyl und der Spargeltafel in der Dreikönigsstraße, die ganz unter dem Einfluss des Sternekochs Tommy R. Möbius stand.

Der Spargelsamstag im 1250. Jahr Schwetzingens wird auf alle Fälle in Erinnerung bleiben.