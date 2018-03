Von Volker Knopf

Bruchsal. Sommerzeit ist Reisezeit. Nachdem die Schulferien begonnen haben, erhöht sich auch die Frequenz auf der A 5 in Richtung Süden deutlich. Sie zählt zu den meist befahrenen Autobahnen Deutschlands. "Im Schnitt haben wir hier 150 000 Fahrzeuge täglich. Zur Reisezeit erhöht sich das schnell auf 180 000 und mehr", erläutert Lothar Batschauer, Leiter der Autobahnpolizei Karlsruhe. Gemeinsam mit dem ADAC Nordbaden war er gestern an der Aktion "Sicher in die Ferien" an der Raststätte Bruchsal beteiligt.

Polizei und ADAC informierten dort Reisende, wie man gut vorbereitet in die schönsten Wochen des Jahres startet. "Es fängt mit Kleinigkeiten an. Das Auto muss in technisch einwandfreien Zustand sein. Habe ich Reifendruck, Batterie und Ölstand gecheckt? Es müssen ausreichend Getränke an Bord sein. Warndreieck und Verbandskasten müssen griffbereit deponiert sein. Schweres Gepäck nach unten, leichtes nach oben. Sonst kann ein Koffer schnell zum Geschoss werden. Wichtig ist dass man Pausen einplant und Kartenmaterial dabei hat, falls mal das Navi versagt", sagt Batschauer.

Und siehe da: Schon ist für einen Pka-Fahrer aus den Niederlanden, der auf dem Weg nach Österreich ist, eben jener Fall eingetreten - das Navi will nicht mehr. Der Familienvater aus Arnheim hat zwar eine Europakarte dabei, aber natürlich wäre ihm eine detailliertere Karte lieber. Batschauer hilft aus, erklärt die beste Route. Das Team des ADAC Nordbaden versorgt ihn zudem mit ausreichendem Kartenmaterial.

Glück gehabt - und schon kann die Reise weitergehen. "Wichtig ist, dass man sich richtig auf die Reise vorbereitet. Dazu gehört neben den entsprechenden Dokumenten auch die Reise-Apotheke. Generell sollte man die Mittagshitze vermeiden. Und natürlich hilft auch antizyklisches Fahren um Staus zu vermeiden", sagt Alexa Sinz, Pressesprecherin des ADAC Nordbaden.

Natürlich sollte man sich im Vorfeld informiert haben, ob man Vignetten wie beispielsweise in der Schweiz, Österreich oder Frankreich benötigt. Und natürlich: Welcher Richtwert gilt in welchem Land auf der Autobahn? Zudem unterscheiden sich die Straßenverkehrsregeln in Europa zum Teil erheblich.

Wer in Italien mit mehr als 1,5 Promille am Steuer erwischt wird, dem drohen neben einer Geldbuße Enteignung und Zwangsversteigerung des Fahrzeugs. Dasselbe in Dänemark (ab 2 Promille). In Kroatien muss bei Unfällen generell die Polizei gerufen werden. Wer in Slowenien ein Bußgeld erhält, sollte dies sofort begleichen, sonst werden Ausweisdokumente und Pkw beschlagnahmt. Bereits bei einer gelben Ampel besteht dort Haltepflicht.

In der Schweiz werden Temposünder mit drastischen Strafen belegt Wer 80 Kilometer zu schnell auf der Autobahn unterwegs ist, dem droht ein Jahr Haft. Auf den Autobahnen gilt dort ein generelles Tempolimit von 120km/h.

"Der Familienurlaub sollte einfach mit Bedacht vorbereitet werden. Familien können sich informieren, welche Raststätte Spielgelegenheiten für Kinder anbieten. Denn gerade für die Kleinen wird die Zeit oft lang. Man sollte die Pausen aktiv gestalten und den Kindern Möglichkeit zur Bewegung geben", so Sinz. Ganz wichtig sei natürlich auch bei einem Unfall auf der Autobahn schnellst- möglich eine Rettungsgasse zu bilden. Auch darüber informierten Polizei und ADAC bei der Aktion an der Raststätte Bruchsal. "Ausreichend Abstand zum Vordermann ist die Grundvoraussetzung, Im Notfall zählt jede Sekunde", betont der Leiter der Autobahnpolizei.

Einen Tipp gab es dann noch für die ganz Lässigen: Wer bei der Fahrt in den Süden bereits in Urlaubsstimmung mit Flipflops das Gaspedal durch drückt, der riskiert seinen Versicherungsschutz.