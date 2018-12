Von Harald Berlinghof

Er steht inmitten seiner golden glänzenden Wohnzimmerfiguren und möchte keinesfalls mit dem Guru des schrägen Geschmacks, Harald Glööckler, verglichen werden. Auch wenn seine Tapeten, die er auf dem Maimarkt präsentiert, durchaus ein ähnliche Qualität aufweisen. Die Tapeten und die Figuren stammen aus Dubai, seine hochwertigen Keramikartikel aus Norditalien. Drago Nanovski ist zufrieden, wie es bis jetzt auf dem Mannheimer Maimarkt so für ihn und seine Firma Decorolla World läuft. Sogar Karl Lamers der Heidelberger Bundestagsabgeordnete war schon bei ihm. (Stand 1172)

Handgefertigte Pralinen aus der Liselotte-von-der-Pfalz-Blechdose bietet die Pralinenmanufaktur Vorbach aus Heidelberg/Mauer in Halle 26. Und gleich am Eingang vor der Halle 33 wartet der Riesen-Fatboy-Hase auf gut gelaunte Kinder, die mit ihm spielen. Zum Mitnehmen wird es wohl bei den meisten dann doch nicht reichen. Immerhin soll das Riesenplüschtier 1600 Euro kosten.

Alljährlich ist der Maimarkt auch ein Eldorado für neue Trendprodukte und Innovationen, die zum Staunen und Schmunzeln veranlassen. "K 9000 Dog Wash" steht für etwas, was die Welt noch nicht gesehen hat. Oder sagen wir besser, was die Region noch nicht gesehen hat. Eine Hundewaschanlage für den öffentlichen Raum. Zum Beispiel an Auto-Waschanlagen, wenn Herrchen oder Frauchen das Auto gerade durch die Bürsten dort sauber rubbeln lässt. Gleichzeitig kann man gegen ein paar Münzen seinen Vierbeiner Shamponieren, Abduschen, mit Fellpflegmittel besprühen und dem Wasser ein Anti-Flohmittel beimengen. Am Ende kommt der Warmluftföhn zum Einsatz und Fiffi kann frisch und wohlig duftend wieder einsteigen (Stand 3615).

Eine Weltsensation nach Bekunden des Verkäufers ist das Kautschuk-Drop-Tuch mit Baumwollseite und Kautschukseite. Es säubert, poliert und trocknet in einem. Und in der Maschine waschbar ist es auch noch. Am Stand des Lagerhauses aus Viernheim werden alte indische und chinesische Möbelstücke zum Kauf angeboten. 21 Lackschichten sollen es auf der chinesischen Kommode sein, derb, bunt, aber authentisch gealtert kommen die indischen Möbel daher. Die Türen der Schränke sind aus alten Möbelbeständen, der jeweilige Schrankkorpus ist nachgebaut (Stand 1200). Ganz von der praktischen Seite zeigt sich der sensorgesteuerte Insektenschutz. Eine Lichtschranke öffnet bei Annäherung die Gazeschiebtür nach beiden Seiten und schließt sich automatisch, wenn man durch die Tür nach draußen getreten ist. Das Insektenschutzrollo, das sich nach der Seite öffnet, kann wahlweise auch mit Alarmfunktion ausgestattet werden.