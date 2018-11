Tatort Lindenstraße: An dieser Koppel soll es in Reihen im Streit zur Eskalation gekommen sein. Zwei Männer trugen dort einen offenbar schon länger schwelenden Streit aus. Archivfoto: Kegel

Von Willi Berg

Heidelberg/Sinsheim. Für den Besitzer eines Pferdehofes waren es die schlimmsten Minuten seines Lebens. Mit einem Messer bewaffnet, betrat letzten Juli ein 35-Jähriger das Anwesen in Sinsheim und drohte, den Hof anzuzünden und den Besitzer abzustechen. Der 54-Jährige versuchte, den Angriff mit einer Mistgabel abzuwehren. Beide wurden bei einer heftigen Rangelei verletzt. Seit gestern steht der mutmaßliche Täter vor dem Heidelberger Landgericht - und sagte bei der Prozesseröffnung lapidar: "Es war schon ziemlich unklug." Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Totschlag vor.

"Ich hatte Todesangst", erinnert sich das 54-jährige Opfer. Die Verletzungen an Hand und Kopf sind mittlerweile verheilt; viel schlimmer sind die seelischen Folgen: "Ich habe das schwer verkraftet." Anfangs habe er sich kaum aus dem Haus getraut und sechs Wochen nicht arbeiten können. Freunde hätten in dieser Zeit die Tiere versorgt.

Der Pferdehof ist das Hobby des Vermessungstechnikers. Bis letzten Sommer habe er Reitkurse für Kinder angeboten. Seit dem Angriff hat er das Programm eingestellt, erzählte er weinend - aus Angst, so etwas könnte erneut passieren, und dann vor den Augen der Kinder. "Ich habe immer im Hinterkopf, er könnte wieder kommen."

Schon einmal war er nämlich von dem Angeklagten attackiert worden. 2011 schlug der auf ihn ein, als er mit seiner Familie eine Radtour unternahm. Der 35-Jährige war offenbar zu schnell mit seinem Auto in einer Tempo 30 Zone unterwegs; aus Angst um seine Kinder stellte der 54-Jährige sein Rad quer, um den Raser zu stoppen. Der stieg aus, schlug auf ihn ein und drohte schon damals, ihn "abzustechen", berichtete der Familienvater. "Er war wie ein Wilder und nicht zu beruhigen." Nach einer Anzeige musste der 35-Jährige 250 Euro zahlen.

"Ich habe mich sehr ungerecht behandelt gefühlt", sagte der Angeklagte gestern vor Gericht . Diese Schmach hat er auch nach Jahren nicht vergessen. "Der Holocaust ist ja auch 70 Jahre her", meinte er. Der Vorsitzende Richter Edgar Gramlich war dadurch befremdet: "Der Vergleich leuchtet mir nicht ein."

Wie gestern zu hören war, fuhr der Angeklagte am Abend des 29. Juli zum Reiterhof, um den Besitzer angeblich dazu zu bringen, sich wegen früher zu entschuldigen. Und: "Ich wollte ihm ein bisschen Angst machen", so seine Aussage. Dies tat er mit einem Messer in der Hand. Nach Angaben des Opfers drohte der Mann: "Ich fackel dir den Stall ab. Ich stech dich ab." Mit einer Mistgabel versuchte der Hofbesitzer, ihn abzuwehren; doch der Angreifer habe ihm das Gerät aus der Hand geschlagen. In Todesangst sei er weggerannt und habe nach einer Heugabel gegriffen. Dann sei er auf einem Haufen Sägespäne gestolpert. Beide Männer rangen am Boden miteinander. "Ich habe das Messer vor meinem Gesicht gesehen", erinnerte sich das Opfer. Schließlich gelang es mit Hilfe von zwei Zeugen, den Angreifer zu überwältigen.

Das Urteil wird voraussichtlich am 13. Februar fallen.