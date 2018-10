Sinsheim. (pol/rl) Mit einer Schreckschusswaffe bedrohte ein 28-jährigen Mann mehrere Reisende im Bahnhof Sinsheim sowie in der S-Bahn in Richtung Heidelberg am Montagmittag. Der 28-Jährige betrat gegen 13.50 Uhr die Wartehalle des Bahnhofs Sinsheim, wo er sofort mehrere Wartende provozierte. Einem Mann schlug er sogar mit der Hand ins Gesicht.

Dann öffnete er seine Jacke, um seine bis dahin im Hosenbund versteckte Schusswaffe zu zeigen. Die Reisenden entfernten sich daraufhin von dem 28-Jährigen und gingen in Richtung S-Bahn. Der Mann verließ die Wartehalle und ging zunächst auf den Bahnsteig, wo er mit einer jungen Frau lautstark diskutierte.

Nachdem beide in die S-Bahn in Richtung Heidelberg eingestiegen waren, entbrannte ein Streit. Kurz darauf schlug der 28-Jährige der Frau ins Gesicht, nahm seine Waffe aus dem Hosenbund und drückte ihr diese gegen den Bauch. Als die Bahn in Meckesheim hielt, stieg die Frau aus.

Der 28-Jährige fuhr weiter in Richtung Heidelberg. Er lief mehrmals durch den Zug, zog die Waffe wieder aus dem Hosenbund, hielt sie in die Luft und lud sie für alle deutlich sichtbar durch.

Nach Ankunft am Haltepunkt Heidelberg-Altstadt nahm die zwischenzeitlich verständigte Polizei den 28-Jährigen in der S-Bahn fest. Vorher hatte er die Waffe in einem Abfallbehälter bei seinem Sitzplatz versteckt, wo die Polizei sie dann sicherstellte. Ein Atemalkoholtest stellte fest, dass der Mann mit etwa einem Promille betrunken war.

Der 28-Jährige gab an, dass er noch eine längere Restfreiheitsstrafe von drei Jahren offen hätte und diese zur Bewährung ausgesetzt sei. Polizeilich ist er mehrfach wegen Raub, räuberischer Erpressung und Bandendiebstahls mit Einsatz von Waffen bekannt.

Untersuchungshaft lehnte die Staatsanwaltschaft Heidelberg ab. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der Mann wieder auf freien Fuß. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Bedrohung, Nötigung und Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Geschädigte und Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe unter der 0721/120-160 oder unter der kostenfreien Servicenummer der Bundespolizei unter 0800/6888-000 zu melden. Hinweise per E-Mail an bpoli.karlsruhe@polizei.bund.de.